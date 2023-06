Πέθανε ο Silvio Berlusconi σε ηλικία 86 ετών

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Αρχές Απριλίου ο Silvio Berlusconi διαγνώσθηκε με χρόνια λευχαιμία, ενώ από τότε οι επισκέψεις στα νοσοκομεία της Ιταλίας γίνονταν όλο και πιο συχνές. Πριν από δυο ημέρες o πρώην πρωθυπουργός, χρειάστηκε και πάλι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε και ο Silvio Berlusconi έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών.

Former #Italian Prime Minister Silvio #Berlusconi has died. He was 87 years old. pic.twitter.com/NbxC9X7EqN