Treat Williams: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

Ο Treat Williams έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών

Έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Hair» και στην τηλεοπτική σειρά «Everwood», ενώ γρήγορα αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Ο λόγος για τον Treat Williams, ο οποίος έφυγε εχθές από τη ζωή μετά από ατύχημα με τη μηχανή του κοντά στο Ντόρσετ της Αγγλίας, σε ηλικία 71 ετών.

