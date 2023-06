Ο Δορυφόρος του Κρόνου έχει πλέον όλα τα συστατικά για τη δημιουργία ζωής

Τα ίχνη φωσφόρου «φωνάζουν» ζωή

Ο δορυφόρος του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, απασχολεί εδώ και χρόνια τους επιστήμονες αλλά πρόσφατα βρέθηκε ένα νέο στοιχείο που θα μπορούσε να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Για την ακρίβεια, μέλη της επιστημονικής ομάδας της NASA εντόπισαν ίχνη φωσφόρου στον Εγκέλαδο χάρη στο διαστημικό σκάφος Cassini.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Εγκέλαδος διαθέτει πλέον, όλα τα χημικά συστατικά που απαιτούνται για τη δημιουργία ζωής, όπως τη γνωρίζουμε στη Γη. «Ο Εγκέλαδος διαθέτει όλα τα συστατικά που θα χρειαζόταν μία τυπική μορφή ζωής στη Γη για να ζήσει και πως ο ωκεανός εκεί είναι κατοικήσιμος για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε», υποστηρίζει ο χημικός αστροβιολογίας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, Morgan Cable.

Η σπουδαία ανακάλυψη δημοσιεύτηκε σε έρευνα την Τετάρτη. Προηγούμενες έρευνες είχαν αποδείξει πως ο Εγκέλαδος διέθετε τα υπόλοιπα συστατικά για τη ζωή, όπως άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο, οξυγόνο και θείο. Όλα, εκτός από το φώσφορο.

“That means Enceladus has the only ocean beyond Earth known to contain all six elements needed for life.” https://t.co/9osrOQ7Jvb