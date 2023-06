Conor McGregor: Κατηγορείται πως βίασε γυναίκα στις τουαλέτες μετά τον τελικό του ΝΒΑ

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο διάσημος αθλητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για κακοποίηση

Πριν από μερικές ημέρες ο Conor McGregor βρέθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ προκειμένου να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Maimi Heat και Denver Nuggets. Εκεί όχι μόνο έριξε γροθιά σε μασκότ, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο -αλλά επίσης φέρεται πως βίασε μια γυναίκα με τη βοήθεια της ασφάλειας του.

Conor McGregor knocks out the Heat mascot pic.twitter.com/X2t4P7LCS2

Σύμφωνα με επιστολές που έστειλε η δικηγόρος της Ariel Mitchell, ο πρώην σταρ του UFC, επιτέθηκε σε γυναίκα στις ανδρικές τουαλέτες με την ασφάλεια μάλιστα του γηπέδου να αδρανεί. «Η ασφάλεια του γηπέδου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία αυτή, καθώς όχι μόνο χώρισαν τη γυναίκα από τη φίλη της, αλλά στη συνέχεια την ανάγκασαν να μπει σε μια τουαλέτα στην οποία βρίσκονταν ήδη ο Conor McGregor και ο άνθρωπος που επέβλεπε την ασφάλειά του».

Conor McGregor accused of raping woman at game 4 of NBA finals pic.twitter.com/EIYEl7dwNn