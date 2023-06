Η Margot Robbie μας ξεναγεί στο ονειρεμένο σπίτι της Barbie και ετοιμαζόμαστε για μετακόμιση. Εσύ;

Το Dreamhouse είναι εδώ, εμείς ετοιμάζουμε βαλίτσες, εσύ απορούμε γιατί ακόμη κάθεσαι

Την Margot Robbie την έχεις δει να γίνεται Βarbie. Τον εαυτό σου, τον έχεις δει να γίνεται Barbie με το ΑΙ εργαλείο που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Το σπίτι της Barbie, το έχεις δει;

Στις 16 Ιουνίου, το Architectural Digest αποφάσισε να σου το δείξει - κι όχι απλώς το βλέπεις καλά, αλλά σε ξεναγεί η ίδια η Barbie. Είναι ακριβώς όπως το φανάζεσαι: ροζ, φεμινιστικό, ονειρεμένο, καθόλου βολικό, καθόλου πρακτικό, 100% ταιριαστό στην κούκλα που αγάπησες.

Το όραμα της σκηνοθέτη της ταινίας, Greta Gerwig, ήταν απλό και παιχνιδιάρικο - ναι, καλά διάβασες, παιχνιδιάρικο. Παιχνιδιάρικο. Συγκεκριμένα, στο Dreamhouse, όπως ονομάζεται, ήθελε να αποτυπώσει αυτό το «κάτι απίστευτα fun», και οι περισσότερες συζητήσεις επικεντρώνονταν στη σωστή ροζ απόχρωση. «Τι είναι το ροζ; Πώς αλληλεπιδρούν τα διάφορα ροζ; Εγώ, όταν ήμουν παιδί, ήθελα τα πιο φωτεινά παράγματα», έλεγε στην ομάδα της.

Η κουζίνα μοιάζει με κουκλόσπιτο, το φαγητό είναι σαν πλαστικό, οι βούρτσες και οι οδοντόβουρτσες μεγαλύτερες από το φυσιολογικό, ενώ η Robbie πλένει τα δόντια της όπως τα πλέναμε εμείς στις κούκλες μας. Δες το απολαυστικό βίντεο παρακάτω:

Φυσικά και το Twitter το λάτρεψε όσο εμείς. «Μωρό, ξύπνα, μόλις έσκασε το νέο barbie dream house tour», έγραψε κάποιος. «Το να ξυπνούσα στο Dreamhouse θα έλυνε όλα μου τα προβλήματα», κάποιος άλλος. Ουσιαστικά, είναι όλοι έτοιμοι να μετακομίσουν εκεί - κι εμείς, μαζί τους.

need to live in the barbie dreamhouse immediately June 16, 2023

no i’m busy watching margot robbie taking me inside the barbie dreamhouse!!!! pic.twitter.com/jKsPau1v0P June 16, 2023

Architectural Digest just released the Barbie Dreamhouse video, I repeat this is not a drill! pic.twitter.com/6H6qDgneCg — Pineapple Slice 🍍 (@bashful_michael) June 16, 2023

babe wake up the barbie dreamhouse tour just dropped pic.twitter.com/gqZFleXdBO — inez ☆ (@EVAJ4CKS) June 16, 2023

waking up in the barbie dreamhouse would solve all of my problems — hamna (@pssngersurvivor) June 17, 2023

so when are we getting a barbie theme park made by the same people who designed and built the barbie dreamhouse set in the movie — alex /|\ ^._.^ /|\ (@EVILDE4D) June 17, 2023