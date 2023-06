ΗΠΑ: Καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα ελονοσίας μετά από 20 χρόνια

Όποιος παρουσιάζει συμπτώματα, θα πρέπει να υποβάλλεται επειγόντως σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασής του

Στη Florida και το Texas, επιβεβαιώθηκαν πέντε κρούσματα ελονοσίας ενώ σύμφωνα με τα τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, πρόκειται για τους πρώτους ανθρώπους που προσβλήθηκαν από τη νόσο αυτή που μεταδίδεται από τα κουνούπια στις ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια.

Τα τέσσερα κρούσματα ελονοσίας στη Florida μαζί με το ένα στο Texas, διαγνώστηκαν σε περίοδο δύο μηνών. Συγκεκριμένα, η πολιτεία της Florida ανακοίνωσε ότι το πρώτο κρούσμα διαγνώστηκε στις 26 Μαΐου στην Κομητεία Sarasota, ενώ οι αξιωματούχοι στο Texas ανακοίνωσαν στις 23 Ιουνίου ότι κάτοικος του Τέξας που εργαζόταν στο ύπαιθρο στην Κομητεία Cameron, διαγνώσθηκε με τη νόσο.

US Reports Malaria Cases After 20 Years In Florida And Texas https://t.co/qMMPrKW3Bv pic.twitter.com/PTKnL4xA8T

H ελονοσία, σύμφωνα με οδηγία από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών, θεωρείται επείγον ιατρικό περιστατικό και ότι οποιοσδήποτε παρουσιάζει συμπτώματα, θα πρέπει να υποβάλλεται επειγόντως σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασής του.

Ωστόσο, η αμερικανική υπηρεσία σημείωσε ότι ο κίνδυνος να προσβληθεί κάποιος από ελονοσία στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι μικρός και ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων μόλυνσης από τη νόσο αφορούν ανθρώπους που ταξίδεψαν στο εξωτερικό.

First U.S. malaria cases diagnosed in decades in Florida and Texas https://t.co/LUogpAqMjB pic.twitter.com/Vk9N3DGpLs