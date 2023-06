Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για νέο κύμα καπνού από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά

Η πυκνή ομίχλη θα πνίξει ξανά την ατμόσφαιρα

Μετά τις πυρκαγιές στον Καναδά που έπνιξαν τη Νέα Υόρκη με πυκνή ομίχλη καπνού, η κυβερνήτης, Κάθι Χότσουλ, προειδοποίησε πριν λίγες ώρες μέσα από τα social media, ότι ο καπνός αναμένεται να περάσει ξανά στην ατμόσφαιρα σήμερα και αύριο.

«Η ποιότητα του αέρα αναμένεται να φτάσει σε ανθυγιεινά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές», έγραψε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSDEC) «εκδίδει συμβουλές υγείας για την ποιότητα του αέρα που αφορούν στη δυτική και κεντρική Νέα Υόρκη και την ανατολική λίμνη Οντάριο».

🍎 Ready for more wildfire smoke?! NYC braces for more smoke from Canadian wildfires as air quality index expected to worsen Gov. Hochul warns high-risk populations to stay inside as much as possible on Wednesday https://t.co/kvjoAbfOLS

Σύμφωνα με το NYSDEC, η ποιότητα του αέρα θα είναι σε «ανθυγιεινά» επίπεδα σήμερα στη δυτική περιοχή της Νέας Υόρκης και «ανθυγιεινά για ευαίσθητες ομάδες» στην κεντρική Νέα Υόρκη και τις ανατολικές περιοχές της λίμνης Οντάριο. Στη Νέα Υόρκη και το Λόνγκ Άιλαντ, η ποιότητα του αέρα θα είναι σε μέτρια επίπεδα.

⚠️ New Yorkers are urged to take appropriate precautions as smoke from Canadian wildfires is expected to significantly impact air quality this week.

⚠️ There’s a potential for temporary spikes in Air Quality Index levels to reach 'Very Unhealthy' or 'Hazardous' ⬇️ pic.twitter.com/Y7KQHbGfn1