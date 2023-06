Μπαράκ Ομπάμα: Το βίντεο από την επίσκεψή του στην Αθήνα είχε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και πλάνα απ' την Ακρόπολη

Η δημοσίευση έγινε στο Twitter με αφορμή τις εμπειρίες του από το Obama Foundation

O Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε μέσω Twitter, τις εμπειρίες του από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα για το Obama Foundation μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο

Στο βίντεο που ανέβασε, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να επισκέπτεται τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ τα πλάνα συνοδεύονται με ελληνική μουσική και εικόνες από παραδοσιακούς χορούς.

Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίζουν, είναι και οι δηλώσεις σημαντικών μελών του Obama Foundation που εξηγούν τους στόχους τους για έναν καλύτερο κόσμο. «Πηγαίνετε σπίτι και αλλάξτε τον κόσμο» η CEO του ιδρύματος, Βαλερί Ζαρέτ.

Around the world, @ObamaFoundation Leaders are working to help shape their communities for the better.



Last week, our latest group of Obama Leaders met in Athens, Greece to talk about their work, the challenges they’re facing, and what they’re hoping to do next. pic.twitter.com/sEorTC6tDO