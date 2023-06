Tiffany and Co: Φωτιά στο εμβληματικό κατάστημα της Νέας Υόρκης (ύστερα από ανακαίνιση $500 εκατ.)

To διάσημο κατάστημα, είχε ανοίξει τις πύλες του, τον φετινό Απρίλιο, ύστερα από 3 χρόνια ολικής ανακαίνισης

Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα και πιο διάσημα brands πολυτελείας παγκοσμίως. Με πλούσια ιστορία και επιρροή στο κοινό, εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς όμως, η ναυαρχίδα του καταστήματος Tiffany στο Μανχάταν έπιασε φωτιά το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιά σε μετασχηματιστή στις 9:38 π.μ. (τοπική ώρα), ενώ στα βίντεο που κυκλοφόρησαν μαύροι καπνοί έχουν κατακλύσει το εσωτερικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως υπάρχουν μεγάλες υλικές ζημιές. Το εμβληματικό κατάστημα, που έγινε διάσημο στην ταινία του 1961 με την Όντρεϊ Χέπμπορν «Breakfast at Tiffany's», βρίσκεται δίπλα στον Πύργο Τράμπ, ωστόσο κανένα από τα διπλανά κτίρια δεν τέθηκε σε κίνδυνο.



Ζωντανά πλάνα από το κατάστημα λίγο πριν από τις 11:30 π.μ. έδειχναν την προσπάθεια των πυροσβεστών να σβήσουν την φωτιά, ενώ στην πρόσοψη του καταστήματος φαίνονταν ήδη οι ζημιές που έχουν προκληθεί από την πυρκαγιά.



Το κοσμηματοπωλείο στην 57η οδό και την Πέμπτη Λεωφόρο άνοιξε ξανά τον Απρίλιο μετά από ανακαίνιση 500 εκατομμυρίων δολαρίων, που διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια. Είχε χαρακτηρίσει τις ανακαινίσεις, ως την πρώτη "ολιστική ανακαίνιση" του καταστήματος από τότε που άνοιξε το 1940.



Σε δήλωσή του τον Απρίλιο, ο Anthony Ledru, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tiffany & Co: «Η επαναλειτουργία του εμβληματικού ορόσημου της Πέμπτης Λεωφόρου είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τον οίκο μας. Συμβολίζοντας μια νέα εποχή για την Tiffany & Co., το Landmark είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κοσμηματοπωλείο - είναι ένας πολιτιστικός κόμβος με μια εξαιρετική βιτρίνα αρχιτεκτονικής και ανώτερης φιλοξενίας, καθώς και με τέχνη και σχεδιασμό αιχμής. Θέτει έναν νέο πήχη για το λιανικό εμπόριο πολυτελείας σε παγκόσμια κλίμακα».

Περισσότερα πλάνα από την πυρκαγιά στο εμβληματικό κατάστημα της Tiffany & Co

