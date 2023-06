Η glamorous Rosie Huntington-Whiteley είναι η νέα ambassador της Tiffany & Co.

Μεταφέρει την σικ αισθητική της και την αγάπη της για την μόδα

Η Tiffany & Co έχει μια νέα, πολύ διάσημη global house ambassador και της ταιριάζει απόλυτα. Η Βρετανή ηθοποιός, μοντέλο και επιχειρηματίας Rosie Huntington-Whiteley έγινε η τελευταία celebrity του αμερικάνικου luxury jewellery brand, μετά την Zoë Kravitz, τον Jimin των BTS και την Gal Gadot.

Φυσικά η γνωστή Rosie έχει μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών ενδιαφερόντων σχετικά με τη μόδα και το στιλ. Η σχέση της με την Victoria's Secret, η συνεργασία της με το brand μαγιό Hunza G, η δική της σειρά lingerie με την Marks & Spencer και φυσικά h ολόδική της επιχείρηση με beauty προϊόντα Rose Inc της έχουν δώσει μια συνολική άποψη του χώρου της μόδας και της ομορφιάς.

Η Rosie πρωταγωνιστεί στην τελευταία high-end συλλογή κοσμημάτων της Tiffany & Co, «Blue Book 2023: Out of the Blue» και φέρνει την κομψότητα και το glamour που την διακατέχουν στην εταιρεία.

Η συλλογή δημιουργήθηκε με βάση την έμπνευση από τα σχέδια του Γάλλου σχεδιαστή κοσμημάτων Jean Schlumberger, τα οποία αποτυπώνουν το ενδιαφέρον του για τους ωκεανούς και τα θαλάσσια πλάσματα.