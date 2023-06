Η ανιψιά του Τομ Χανκς αποκλείστηκε από ριάλιτι - Το δραματικό ξέσπασμα που έγινε viral

Η συμμετοχή της Κάρλι Ριβς στο ριάλιτι «Claim to Fame» δεν πήγε και τόσο καλά -ωστόσο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χανκς

Μέσα από τη συχνότητα του ABC, προβάλλεται το τηλεοπτικό παιχνίδι «Claim to Fame». Εκεί 12 άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από διάσημες οικογένειες, προσπαθούν να αποκρύψουν την καταγωγή και την ταυτότητά τους. Εμφανίζονται ως ανώνυμοι και οι υπόλοιποι παίκτες καλλούνται να αποκαλύψουν την διάσημη οικογένεια από την οποία προέρχονται. Όποιος φτάσει έως το τέλος, είναι και ο νικητής των 100.000 δολαρίων.

Σε αυτό το παιχνίδι, δοκίμασε την τύχη της και η Κάρλι Ριβς. Η Ριβς είναι ανιψιά του Τομ Χανκς, καθώς η μητέρα της, είναι αδερφή της Ρίτα Ουίλσον. Στο συγκεκριμένο σόου, οι παίκτες οφείλουν να δώσουν και ορισμένες παραστάσεις, είτε θεατρικές, είτε μουσικές, ακόμη και υποκριτικές. Σκοπός τους και πάλι όμως, είναι να αναδείξουν το δικό τους ταλέντο, χωρίς κανείς να καταλάβει τη διάσημη καταγωγή τους.

Η Κάρλι Ριβς όμως δεν τα κατάφερε και τόσο καλά, αφού ο ανταγωνιστής της Χιούγκο, κατάφερε να διαπιστώσει πως είναι συγγενής του Τομ Χανκς, με αποτέλεσμα η Reeves να αποκλειστεί από το παιχνίδι, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο της δεύτερης σεζόν.

Η αντίδραση της Κάρλι Ριβς στα δυσάρεστα για εκείνη νέα, δεν ήταν και τόσο ψύχραιμη. Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα και είχε «ένα δραματικό φινάλε» όπως πολλοί σχολίασαν.

#TomHanks’ niece #CarlyReeves had a big meltdown Monday night as she was eliminated on the Season two premiere of ‘#ClaimtoFame.’

“I don’t deserve this! I should have more camera time!” said Reeves. “I should be here longer.”



▶️https://t.co/KtXCbiKxEv#hollywood #forrestgump pic.twitter.com/5kyIrHlELf