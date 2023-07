Ματ Ντέιμον: Συνεχίζει τις διακοπές στη Μύκονο με υπέρογκα ποσά για φιλοδώρημα και πάρτι με drag queens

Στην παρέα του διάσημου ηθοποιού είναι η σύζυγος του, αλλά και τα αδέρφια Χέμσγουορθ

Για ένα ακόμη καλοκαίρι το μισό Χόλιγουντ καταφθάνει στο νησί των ανέμων, προκειμένου να απολαύσει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές, πάρτι, θάλασσα και «ελληνικό καλοκαίρι». Έτσι και ο Ματ Ντέιμον -o οποίος μαζί με την εκλεκτή του παρέα βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στο νησί της Μυκόνου, και δεν σταματά να δείχνει πόσο πολύ το απολαμβάνει. Τα χαμογελαστά στιγμιότυπα, τα αστεία, τα πάρτι και το ποτό δεν λείπουν από την διάσημη παρέα, η οποία αναμένεται να μείνει για λίγο ακόμη στην Ελλάδα.

