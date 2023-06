Μετά τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ήρθαν στην Μύκονο οι Ματ Ντέιμον, Κρις και Λίαμ Χέμσγουορθ

H λίστα με τους διάσημους celebrities που καταφθάνουν στα ελληνικά νησιά γίνεται όλο και καλύτερη

Θα προσπαθήσω να σου περάσω αυτή την είδηση, όσο πιο ψύχραιμα γίνεται -ωστόσο το γεγονός πως ο Ματ Ντέιμον και τα αδέρφια Χέμσγουορθ, είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Μύκονο, προκαλεί μια κάποια αναστάτωση. Συγκεκριμένα η κάμερα του TMZ απαθανάτισε τους διάσημους celebrities, σε χαλαρές και ευχάριστες στιγμές τους, απολαμβάνοντας θάλασσα, ήλιο, αλλά και εξόδους στα μαγαζιά του νησιού.

O Ματ Ντέιμον έφτασε στη Μύκονο με τη σύζυγό του Λουτσιάνα Μπαρόσο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και ο ηθοποιός Λίαμ Χέμσγουορθ με τη σύντροφό του Γκαμπριέλα Μπρουκς, όπως επίσης και ο αδελφός του, Κρις Χεμσγουορθ. Ο Ματ Ντέιμον και τα αδέλφια Χέμσγουορθ δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες και να διασκεδάζουν στο νησί των ανέμων, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

