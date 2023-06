Tom Brady: Διακοπές στην Ελλάδα (και) για τον πρώην σύντροφο της Gisele

Ο πρώην θρύλος του NFL διασκεδάζει με θαλάσσια σπορ και ηλιοθεραπεία, σε πολυτελές σκάφος με τα παιδιά του

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στον Ιούνιο, ωστόσο όλο και περισσότεροι celebrities έχουν ήδη φτάσει στη χώρα, προκειμένου να απολαύσουν θάλασσα, ήλιο και φυσικά το πολυσυζητημένο «greek summer».



Μετά την Claudia Schiffer, η οποία βρέθηκε και φέτος στις Σπέτσες, την Ana de Armas, τον James Frank και τον πατέρα της Angelina Jolie -στη μακρά λίστα προστίθεται και ο Tom Brady.

Tom Brady shows off his toned torso while yachting in Greece with his kids https://t.co/vzyrVh6lwc pic.twitter.com/v5mSacSv6K