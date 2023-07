Μαντόνα: Όσα είπε μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ - Οι πρώτες της σκέψεις στο νοσοκομείο

«Δεν θέλω να απογοητεύω κανέναν», τόνισε μεταξύ άλλων η Μαντόνα, για όσους περίμεναν με ανυπομονησία την περιοδεία της

Στη ΜΕΘ βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες η Μαντόνα, εξαιτίας μια σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης, την οποία παραμέλησε καθώς οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της περιοδείας της, δεν της άφηναν περιθώριο ξεκούρασης.

«Το Σάββατο 24 Ιουνίου η Μαντόνα ανέπτυξε μια σοβαρή βακτηριακή μόλυνση, η οποία την οδήγησε σε πολυήμερη παραμονή στην ΜΕΘ. Η υγεία της βελτιώνεται, παρόλα αυτά χρειάζεται ακόμα ιατρική φροντίδα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να παύσουμε όλες τις δεσμεύσεις, μέσα στις οποίες είναι και η παγκόσμια περιοδεία. Θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες μαζί σας μόλις τις έχουμε, συμπεριλαμβανομένης μια νέας ημερομηνίας για το tour και τα shows», έγραφε η ανακοίνωση από εκπρόσωπο της για την εισαγωγή της διάσημης σταρ στην εντατική.

