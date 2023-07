Μίλαν Κούντερα: Πέθανε στα 94 του χρόνια ο διάσημος συγγραφέας

O Μίλαν Κούντερα έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τα έργα του «Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι» και «Το Βιβλίο του Γέλιου και της Λήθης»

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε σήμερα το πρωί ο μεγάλος συγγραφέας και φιλόσοφος Μίλαν Κούντερα, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο της κρατικής τσεχικής τηλεόρασης. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του ύστερου 20ου αιώνα, ενώ ξεχώρισε για τα έργα του, όπως: «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», «Το αστείο», «Η άγνοια», «Η γιορτή της ασημαντότητας».

Ο διάσημος συγγραφέας γεννήθηκε στο Μπρνο της πρώην Τσεχοσλοβακίας το 1929 και ζούσε εξόριστος με τη σύζυγό του Βέρα, στη Γαλλία από το 1975. Το 1979 πήρε και τη γαλλική υπηκοότητα.

An extremely sad day for Czech culture – the great writer Milan Kundera has died in Paris at the age of 94. RIP. pic.twitter.com/tnMcy4rHO6