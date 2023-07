Παραλύει το Χόλιγουντ: Ηθοποιοί και σεναριογράφοι κατεβαίνουν σε ιστορική απεργία - Τι σημαίνει αυτό για τηλεόραση και κινηματογράφο

Ηθοποιοί και σεναριογράφοι ζητούν αυξήσεις στον βασικό μισθό και ποσοστά επί των πνευματικών δικαιωμάτων στις επαναλήψεις, καθώς και προστασία από τη τεχνητή νοημοσύνη

Για πρώτη φορά μετά από 63 χρόνια το Χόλιγουντ «μπαίνει στον πάγο», αφού σεναριογράφοι και ηθοποιοί δεν βρήκαν λύσεις με τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο και τις εταιρείες streaming, όπως είναι η Amazon, Apple, Disney, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros, Discovery και άλλες.

Η προθεσμία που έδωσε το σωματείο Αμερικανών ηθοποιών (SAG-AFTRA), στο οποίο ανήκουν 160.000 μέλη -έληξε. Το SAG-AFTRA είχε δώσει προθεσμία στα στούντιο και τις εταιρείες streaming, σχετικά με το πλαίσιο των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών συμβάσεων, ωστόσο δεν βρέθηκε καμία συμφωνία.

BREAKING: For the first time since 1960, both actors and writers have officially gone on strike. Completely shutting down film and television projects in Hollywood and across the world. pic.twitter.com/Txkk1ele43

Οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν και η αρμόδια επιτροπή, ομόφωνα, ψήφισε να προταθεί η προκήρυξη απεργίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ηθοποιοί θα σταθούν πλάι στους σεναριογράφους και τη δική τους κινητοποίηση που κρατά μήνες τώρα, διακόπτοντας την παραγωγή δεκάδων σειρών και ταινιών.

«Έπειτα από τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες διαπραγματεύσεων, η Ένωση Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Παραγωγών (AMPTP) – το σωματείο που εκπροσωπεί μεγάλα στούντιο και streamers, ανάμεσά τους τα Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros, Discovery – εξακολουθεί να αρνείται να προσφέρει μία δίκαιη συμφωνία στα σημεία-κλειδιά που τα μέλη της SAG-AFTRA κρίνουν ζωτικής σημασίας», ανέφερε σε ανακοίνωση το SAF-AFTRA. Νωρίτερα, τόνιζε πως: «Δεδομένου του πείσματος και των τακτικών καθυστέρησης της AMPTP, η διαπραγματευτική επιτροπή του SAG-AFTRA ψήφισε ομόφωνα να προτείνει απεργία λόγω των συμβολαίων και τη προθεσμίας που έληξε στις 12 Ιουλίου 2023, στις 11:59 μ.μ.».

“The eyes of the world and, particularly, the eyes of labor are upon us,” Fran Drescher, the president of SAG-AFTRA, said. Leaders of the Hollywood union representing 160,000 television and movie actors, voted to strike on Thursday, joining screenwriters. https://t.co/601CRHlMCI pic.twitter.com/E0Iq6ELAQ1