Βρέθηκε το μοναδικό πλάσμα της γης που μπορεί να ζει για πάντα

Η «αθάνατη μέδουσα» και ο εκπληκτικός μηχανισμός της, κρύβουν το μυστικό για την αιωνιότητα

Είναι πολλές οι θεωρίες για την αιωνιότητα και την αθανασία. Αυτή τη φορά, φαίνεται όμως πως οι επιστήμονες, έχουν βρει έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος δεν πεθαίνει ποτέ. Και αυτό χάρη σε έναν εκπληκτικό μηχανισμό που διαθέτει. Ο λόγος για την «αθάνατη μέδουσα», όπως ονομάστηκε καθώς μπορεί να ζει για πάντα. Αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα περιφέρονται στη Γη πριν από την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, δηλαδή εδώ και 66 εκατομμύρια χρόνια.



Η επιστημονική ονομασία της είναι Turritopsis dohrnii και όταν γερνάει ή τραυματίζεται, μπορεί να ξεγελάσει το θάνατο επιστρέφοντας σε μορφή πολύποδα. Αυτό το πετυχαίνει απορροφώντας τα πλοκάμια της καθώς βυθίζεται στον πυθμένα ως μία μάζα αδιαφοροποίητων κυττάρων. Από εκεί, ο πολύποδας αναπτύσσεται ξανά παράγοντας μία νέα ενήλικη μορφή, γενετικά πανομοιότυπη με την προηγούμενη.

