Ντόναλντ Τραμπ: Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για την υπόθεση με τα απόρρητα έγγραφα

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έκαναν πιο βαριές τις κατηγορίες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση που εκκρεμοδικεί σε βάρος του διότι διατήρησε στην κατοχή του διαβαθμισμένα έγγραφα, για την οποία του έχει ασκηθεί δίωξη, προσάπτοντάς του πως αποπειράθηκε να καταστρέψει υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ενδιέφερε τους ερευνητές.

Οι νέες κατηγορίες χοντραίνουν κι άλλο τον φάκελο για τον οποίο αναμένεται να διεξαχθεί ομοσπονδιακή δίκη τον Μάιο του 2024 στη Φλόριντα - ενώ θα βρίσκεται στην κορύφωσή της η εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στην οποία ο Τραμπ φαντάζει σήμερα αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος και με άλλους δικαστικούς πονοκεφάλους, αρνείται σε υψηλούς τόνους όσα του προσάπτονται. Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος άκουσε να του απαγγέλλονται κατηγορίες για την υπόθεση στις αρχές Ιουνίου, όμως οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς γνωστοποίησαν, με δικόγραφο που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη, ότι θα προστεθούν κι άλλες.

Πλέον κατηγορούν τον Τραμπ, καθώς και δυο συνεργάτες του, πως ζήτησαν από υπάλληλο στο πολυτελές οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, να «διαγράψει υλικό βιντεοπαρακολούθησης» προκειμένου «να μη φθάσει» στα χέρια της δικαιοσύνης.

