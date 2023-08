Lizzo: Μήνυση από πρώην χορεύτριές της για σεξουαλική παρενόχληση και τοξικό εργασιακό περιβάλλον - Οι σκληρές κατηγορίες

H κακομεταχείριση των χορευτών από την Lizzo, η πίεση για συμμετοχή σε σεξουαλικές ενέργειες, το body shaming εις βάρος της ομάδας της και η τεράστια απογοήτευση του κοινού της

Ακούγοντας το όνομα της Lizzo, είχαμε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό μας. Την είχαμε συνδέσει με μια ερμηνεύτρια, η οποία είχε αφήσει έντονο το στίγμα της, τόσο καλλιτεχνικά, αλλά και ως προσωπικότητα. Η Lizzo ήταν εκείνη που προωθούσε το «body positivity», εκείνη που ήθελε να παρακινήσει κάθε άτομο να νιώσει εντάξει με το σώμα του και τα κιλά του, όποια και αν ήταν αυτά. Ήταν επίσης εκείνη που δήλωνε και θερμή υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με την ίδια να δηλώνει ανοιχτή σε ότι αφορά την σεξουαλικότητα της.



Όλα αυτά όμως ξεκινούν να γκρεμίζονται και μάλιστα με έναν βίαιο, απρόσμενο τρόπο, ο οποίος μας ξάφνιασε όλους. Μας απογοήτευσε, μας αηδίασε και σίγουρα μας προκάλεσε οργή. Πόσο μάλλον, αν όλες αυτές οι κατηγορίες αποδειχτούν τελικά.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια καταγγελία που κατατέθηκε την Τρίτη στο δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Arianna Davis, η Crystal Williams και η Noelle Rodriguez κατηγορούν τη Lizzo (πραγματικό όνομα Melissa Jefferson) και την Big Grrrl Big Touring Inc, για ένα ευρύ φάσμα νομικών και σεξουαλικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων επίσης φυλετικών και θρησκευτικών διακρίσεων.



Η Arianna Davis, η Crystal Williams και η Noelle Rodriguez, οι οποίες ασχολούνται επαγγελματικά με τον χορό, συμμετείχαν στις περιοδείες της Lizzo και φυσικά στις συναυλίες της. Κατά την διάρκεια της περιοδείας της τραγουδίστριας στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, συνέβη ένα περιστατικό το οποίο αφορά και εξαναγκασμό των χορευτριών σε σεξουαλικές ενέργειες, πέρα από κακομεταχείριση τους.

Three dancers who previously worked with Lizzo have accused the singer of creating a hostile work environment with alleged incidents occurring between 2021 and 2023. https://t.co/DxVEsd0mwi