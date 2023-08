Πού έχει εξαφανιστεί η Μελάνια Τραμπ;

Όσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνει αθώος στο δικαστήριο, η σύζυγός του δεν είναι παρούσα πουθενά καθ' όλη τη διάρκεια του κατηγορητηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε για τρίτη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης, δηλώνοντας πως είναι αθώος ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου για τις κατηγορίες περί υπονόμευσης των εκλογών του 2020. Σε όλο αυτό, η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, είναι εντελώς απούσα και δεν μας κάνει καμία εντύπωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που συμβαίνει κάτι τέτοιο αφού και τον Απρίλη, έλειπε από την ιστορική ακρόαση του συζύγου της γιατί δεν θα μπορούσε να τη νοιάζει λιγότερο. Η 53χρονη Μελάνια, δεν είναι πουθενά ούτε τώρα, όσο εκείνος ισχυρίζεται μπροστά στους δικαστές, ότι είναι εντελώς ψευδείς οι ισχυρισμοί εναντίον του.

Η Μελάνια έχει απορρίψει επίσημα πολλαπλά αιτήματα να εμφανιστεί στο πλευρό του Τραμπ όλο αυτό το διάστημα. Οι New York Times ανέφεραν τον προηγούμενο μήνα, ότι η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η οποία δεν τηρεί το πρωτόκολλο των προκατόχων της στον Λευκό Οίκο, εστιάζει στο πώς να βοηθήσει με τις αιτήσεις σε κολέγια, τον 17χρονο γιο που έχει αποκτήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον Τραμπ.

Επίσης, φροντίζει να κρατάει πολύ στενό τον κύκλο της επιλέγοντας να αφιερώνει χρόνο με τους γονείς της, τον γιο της, με «μερικούς παλιούς φίλους» αλλά και με τον εαυτό της, κάνοντας επισκέψεις σε κομμωτήρια.

Παρόλο που διάφορες αναφορές λένε ότι συναντάει τον σύζυγό της περιστασιακά για δείπνο, άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι δεν θέλει καμία ανάμειξη στις απαγγελίες των κατηγοριών εναντίον του ή σε οτιδήποτε αφορά την προεδρική του καμπάνια για το 2024.

Ενώ ο Τραμπ προσπάθησε να φανεί ατάραχος γενικά για τα νομικά του προβλήματα, το προσωπικό του αναφέρει ότι συχνά φοβόταν τη σύζυγό του και τις αντιδράσεις της για τις εξελίξεις. «Είναι συγκρατημένος, ακούει πολλούς από εμάς, αλλά φοβάται μόνο ένα άτομο, τη Μελάνια Τραμπ», έχει δηλώσει η Κελυάν Κόνγουεϊ, στενή συνεργάτιδα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Tον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ πέταξε για τη Νέα Υόρκη εν όψει της εμφάνισής του στο δικαστήριο, σχετικά με τις κατηγορίες ότι δωροδόκησε τη Stormy Daniels, εκείνη και πάλι δεν ήταν μαζί του. Ο πρώην πρόεδρος είχε στο πλευρό του πλήθος βοηθών από την προεκλογική του εκστρατεία, μεταξύ των οποίων και τον γιο του, Έρικ. Η Μελάνια και η Ιβάνκα πουθενά.

Trump on stage in Mar-a-Lago hours after arraignment on criminal charges in NY.



Melania & Ivanka do not appear to be here.



Don Jr, Eric & Tiffany are.



+Roger Stone, MTG, Gaetz, Rosendale, Ronny Jackson, Kari Lake, Lindell, campaign team. pic.twitter.com/hwHcTDCRvZ