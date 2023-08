Μεγάλες φωτιές στη Χαβάη - Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκε η περιοχή - Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για 36 νεκρούς

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στη νήσο Μάουι στη Χαβάη, όπου τουλάχιστον 36 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρίτσαρντ Μπίσεν. Ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει διαρκώς, σπίτια και καταστήματα καίγονται ολοσχερώς, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν. «Άνθρωποι πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες» είπε ο στρατηγός Κένεθ Χάρα στο δίκτυο Hawaii News Now.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Χαβάη κάνουν λόγο για «σκηνές αποκάλυψης» στη Lahaina ενώ νεότερες πληροφορίες μιλούν για 36 νεκρούς. Μέχρι στιγμής άγνωστος παραμένει ο αριθμός των κατοίκων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν για εγκαύματα και εισπνοή καπνού. Η πυρκαγιά στη Lahaina είναι μία από τις τουλάχιστον επτά που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Χαβάη. Η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Χαβάης, Σίλβια Λουκ, είπε στο CNN ότι το νοσοκομειακό σύστημα του Μάουι είναι «υπερφορτωμένο με εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα».

«Το 100 είναι εκτός λειτουργίας. Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας είναι εκτός λειτουργίας. Η τηλεφωνική υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας. Και αυτό ήταν ένα μόνο μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση αφού εισέπνευσε καπνό ενώ 3 ακόμα άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: At least 6 have died in Hawaii wildfires as search-and-rescue efforts continue, Maui County mayor says.



• Coast Guard has rescued many residents who entered the ocean to escape the fires



• All Hawaiian islands are under red flag warningshttps://t.co/ZSDil8aVCW pic.twitter.com/e1Q2V3DaRK