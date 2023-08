F*ck Ass Bob: Αυτά είναι τα καλύτερα καρέ του κόσμου - Από Απίθανους μέχρι Κιμ Κ

Το καρέ καθορίζεται από το vibe του κατόχου του, όχι το vibe από το καρέ

Λίγα είναι τα πράγματα που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι μαζί τους, σ’ αυτήν τη ζωή, δεν μπλέκεις: Οι Ouija boards, oι άνθρωποι που πηγαίνουν διακοπές χωρίς φορτιστή, εκείνοι που λένε ότι μεγαλύτερο ελάττωμά τους είναι η ειλικρίνεια και, κυρίως, οι γυναίκες με καρέ. Κι όχι με οποιοδήποτε καρέ, αλλά με F*ck Ass Bob.

Σίγουρα τις έχεις δει και από κοντά, και στο σινεμά. Ήταν η Μία Γουόλας στο Pulp Fiction και η Αναλίζ Κίτινγκ στο How to Get Away With Murder. Είναι οι γυναίκες που, όπως έχει πει η ψυχολόγος Άμπρα ΜακΦιλντ στο Popsugar, όχι εγώ που έχω καρέ το οποίο αποκαλώ F*ck Ass Bob, «δείχνουν ότι είναι αδύνατο να σπάσουν, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω τους».

Μία γυναίκα με καρέ, είναι μία γυναίκα δίχως φόβο. Θα την αποκαλέσουν Playmobil και Έντνα από τους Απίθανους, και δεν θα νοιαστεί. Θα της πουν ότι μοιάζει με μέλος της Οικογένειας Άνταμς και απλώς θα ελπίσει να μην εννοούν το Χέρι. Κι αν κόψει και αφέλειες μόνη της, με το ψαλίδι της κουζίνας, δεν φοβάται ούτε την αποτυχία.

Το ίντερνετ είδε, το ίντερνετ ψήφισε και παρακάτω θα δεις τα καλύτερα Bad Ass Bobs του κόσμου. Τα καρέ που δεν πετυχαίνουν από το καλό χέρι του κομμωτή, αλλά από το vibe του κατόχου τους.

Kim K

Όταν η Κιμ Καρντάσιαν κυκλοφορεί με καρέ, τη φοβάται ο Σατανάς ο ίδιος, κι όχι άδικα.

Κλερ από το Fleabag

H Κλερ έκοψε καρέ και μας δίδαξε ότι η δύναμη δεν βρίσκεται στο μαλλί σου, αλλά στον τρόπο που το αντιμετωπίζεις.

Άννα Γουίντορ

Εντάξει, δεν γίνεται να μιλάμε για F*ck Ass Bobs χωρίς να αναφέρουμε τη βασίλισσα του καρέ, που μάλλον γεννήθηκε έτσι. Το καρέ της έχει δική του προσωπικότητα.

Το καρέ Κάρεν

Η Κάρεν είναι ο άνθρωπος που λατρεύουμε να μισούμε, και προφανώς έχει F*ck Ass Bob γιατί είναι πάντοτε ετοιμοπόλεμη και δεν αφοσιωμένη στο να κάνει το ίδιο κούρεμα ξανά και ξανά, γνωρίζοντας πως στην πραγματικότητα, είναι χάλια.

Ντόρα η Εξερευνήτρια

Αν δεν είχες το καρέ-Ντόρα μικρή, λες ψέματα. Είναι canon event –δεν μπορείς να το αποφύγεις, απλώς το αποκτάς.

Έντνα Μοντ

Είναι σημαντικό να δίνουμε τα εύσημα στα άτομα που τα αξίζουν, κι η Έντνα είναι ένα τέτοιο άτομο. Παίρνει 10/10, είναι η OG του καρέ, χωρίς αμφιβολία.

Η γάτα

Όταν πρωτοβλέπεις αυτό το γατί, ξαναβρίσκεις το νόημα της ζωής. Δίνει πραγματική σημασία στο F*ck Ass Bob και της χρωστάμε τα πάντα. Ευχαριστούμε, γάτα.