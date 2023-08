Χάος στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κατάρρευσης δικτύου στην Βρετανία - Προβλήματα και στην Ελλάδα

Μετά από τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στα αεροδρόμια της Ευρώπης

Χάος φαίνεται να επικρατεί σε πολλά μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, με αρκετούς ταξιδιώτες να βιώνουν την απόλυτη ταλαιπωρία, αφού έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις σε πτήσεις που αγγίζουν τις 12 ώρες. Όλα ξεκίνησαν από κατάρρευση του δικτύου ελέγχου της Αγγλίας, όπου είχε ως αποτέλεσμα περίπου το 80% των πτήσεων που αναχωρούσαν από τη Βρετανία να έχουν μεγάλες καθυστερήσεις προκαλώντας το απόλυτο χάος για χιλιάδες εκδρομείς.



Εκτιμάται ότι 1.200 πτήσεις από και προς τη Βρετανία ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό εμπειρογνώμονα της Independent, Simon Calder, ενώ χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν, δημιουργώντας σύγχυση στους επιβάτες.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) δήλωσε στις 15:15 το μεσημέρι (τοπική ώρα) ότι «εντόπισε και αποκατέστησε» το τεχνικό πρόβλημα, αλλά αργότερα προειδοποίησε πως η αναστάτωση που ακολούθησε θα μπορούσε να διαρκέσει για μέρες. Η NATS επισήμανε επίσης ότι η βλάβη θα διερευνηθεί «πολύ διεξοδικά».

Thousands of passengers stranded due to the UK's air traffic control failure. Britain's Air Traffic Control system has been collapse due to a technical issue. Around 80% flights were delayed, more than 500 flights to and from had been cancelled. #airtrafficcontrol #Britain pic.twitter.com/t9MbjP5p0O

Η ευρωπαϊκή αρχή εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol προειδοποίησε για «πολύ μεγάλες» καθυστερήσεις, και τα αεροδρόμια τόσο εντός όσο και εκτός Βρετανίας ενημέρωσαν τους επιβάτες να αναμένουν αναμονές και ακυρώσεις. Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθροου -τον πιο πολυσύχναστο αεροπορικό κόμβο της Ευρώπης-, το οποίο προέτρεψε τους επιβάτες «να ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο μόνο εάν επιβεβαιωθεί ότι η πτήση τους εξακολουθεί να εκτελείται».

«Οι εργαζόμενοι στο Χίθροου εργάζονται όσο πιο σκληρά μπορούν για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις και να βοηθήσουν εκείνους των οποίων τα ταξίδια έχουν επηρεαστεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

The technical issue which limited UK air traffic today has been fixed by NATS. Schedules still remain significantly disrupted. Please only travel to the airport if your flight is confirmed to be operating. We are working hard to minimise the impacts and assist those affected.