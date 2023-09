Σεπτέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους- Μια Αγορά για όλους

Η Αγορά επέστρεψε στη γειτονιά

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης επιστρέφει και τη νέα σεζόν με ένα πλούσιο και ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για όλους, για ένα φθινόπωρο που θα βρισκόμαστε σταθερά όλοι εκεί - οι άνθρωποι της γειτονιάς καθώς και επισκέπτες από όλη την πόλη της Αθήνας!

Με έναν δυναμικό αποχαιρετισμό την τελευταία νύχτα του Αυγούστου, στο πλαίσιο του The Reverb Festival, υπό τους ηλεκτρονικούς ήχους των George Apergis, Mr.M, Clubkid, DJ Gus, Nausicaä και Extase Urbaine που δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα και έξω από το Αίθριo της Αγοράς, καλωσορίζει το φθινόπωρο με νέες εκδηλώσεις και δράσεις αλλά και μένοντας πιστή σε όσα οι επισκέπτες της έχουν αγκαλιάσει ήδη από τους περασμένους μήνες.

Η αρχή γίνεται με το μήνα Σεπτέμβριο που, με πρωτοβουλία της Αγοράς, η κοινότητα εθελοντών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης blood.e, που έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών για αίμα, θα βρίσκεται στον χώρο για 2 αιμοδοσίες, στις 4 & 12 Σεπτεμβρίου, και μας καλεί όλους να κλείσουμε το ραντεβού μας και να δώσουμε λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο μας για να συνεχίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να χαίρονται και να γιορτάζουν τη ζωή. Ακολουθεί, στις 9 Σεπτεμβρίου, το εξαιρετικά πρωτότυπο Mobile Restaurant, η κινητή καντίνα της ΑΛΦΑ, που ταξιδεύει με το μενού του Νίκου Θωμά για να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Για πρώτη φορά, η ΑΛΦΑ εξαργυρώνει τον χρόνο που περνάμε χωρίς το κινητό μας χαρίζοντάς μας ένα γεύμα “Πραγματικά Μαζί” με τους ανθρώπους μας - προσφέρει δωρεάν δείπνο σε όσους τυχερούς της περιοχής έχουν κερδίσει στην κλήρωσή της που τρέχει online.

Σε συνεργασία και πάλι με την αιθιοπική κοινότητα που μας συστήνει κάθε φορά και λίγο περισσότερο τη μοναδική αφρικανική κουλτούρα, θα γιορτάσουμε το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς της Αιθιοπίας σε ζωηρούς ρυθμούς και με έντονα μοτίβα και χρώματα, όπως μας έχουν συνηθίσει και εμείς το έχουμε αγαπήσει. Στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου καταφθάνει το Athens Beer Weekend, ένα φεστιβάλ με υπέροχες μπύρες από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, street food, πλούσιο merch και ξεσηκωτικά dj sets, για ένα Σαββατοκύριακο που θα τα έχει όλα. Όμως και την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, το Αίθριο της Αγοράς θα γεμίσει με ήχους μοναδικών και αγαπημένων DJs με το αναλυτικό line up του pop up event να αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από το επιδραστικό Die Nasty Group Athens - στον χώρο θα μας περιμένει και merch, φυσικά! Το απόγευμα της Κυριακής, 24 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί - είστε έτοιμοι; - και πάλι party από το The Reverb Festival, που, σίγουρα, και αυτή τη φορά, δεν θα λείψει κανείς!

Και ποιος θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος για να λήξει ο μήνας από το να έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να επισκεφτούμε το StrayCare Market, που επιστρέφει και μας καλεί να στηρίξουμε τα αδέσποτα ζώα, φροντίζοντας να μας δώσει πολλούς τρόπους και λόγους για να το κάνουμε, φέρνοντας μαζί του πλήθος χειροποίητων δημιουργιών αλλά και παραδοσιακά εδέσματα από όλη την Ελλάδα; Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε γεύσεις από την Κρήτη έως και την Αίγινα και άλλα μοναδικά μέρη της χώρας μας αλλά και να μυρίσετε τα πιο όμορφα κεράκια και να βρείτε αξεσουάρ που θα θέλετε να έχετε πάνω σας καθημερινά.

Τέλος, αν κάτι δεν θα μπορούσε να έχει παραληφθεί από το φθινοπωρινό πρόγραμμα, είναι η θεατρική διαδρομή Επόμενη στάση: Κυψέλη, που, μετά από συνεχόμενα sold out την περασμένη σεζόν, επιστρέφει για έναν νέο κύκλο που ξεκινά ήδη από τον Σεπτέμβριο! Η ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλοι και ο Χρήστος Χριστόπουλος, σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, έφεραν μια ξεχωριστή πρόταση που το κοινό αγκάλιασε και επιστρέφουν ανανεωμένοι για να μας συστήσουν την Κυψέλη… αλλιώς και να μας χαρίσουν στιγμές γέλιου, προβληματισμού αλλά και χορού!



Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα και ένας «ανοιχτός» χώρος, με καταστήματα - 7 σταθερά και 2 pop up - που ανοίγουν καθημερινά τις πόρτες τους με στόχο να γίνει μία Αγορά για όλους μας!

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, “Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Φωνές | Ιστορίες | Άνθρωποι”, μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα - Σάββατο 09.00 - 20.00 και Κυριακή 11.00 - 18.00, εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.

Για κάθε νέο και πληροφορία, βρείτε μας εδώ:

[email protected]

210 4400545



www.dak.com.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αιμοδοσία - Bloode

Δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας

Creative Lab 2

Δευτέρα 04.09, Τρίτη 12.09 > 09:00 - 12:30

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Σάββατο 09.09 > 19.00 - 20.20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΛΦΑ Τραπέζι Πραγματικά Μαζί

Η μπίρα ΑΛΦΑ μάς προσκαλεί σε ένα διαφορετικό γεύμα στο Mobile Restaurant που θα προσφέρει δωρεάν δείπνο σε όσους τυχερούς της περιοχής έχουν κερδίσει στην online κλήρωση του διαγωνισμού της.

Αίθριο

Σάββατο 09.09 > 20:00 - 00:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρωτοχρονιά της Αιθιοπίας

Η Αιθιοπική κοινότητα μάς καλεί να γιορτάσουμε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς της!

Αίθριο

Κυριακή 10.09 > 11:00 - 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Κυριακή 10.09 > 19.00 - 20.20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Αιμοδοσία - Bloode

Δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας

Creative Lab 2

Τρίτη 12.09 > 09:30 - 13:00

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Μεσονύχτια θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Παρασκευή 15.09 > 23:00 - 00.20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Athens Beer Weekend

Φεστιβάλ με μπίρες από την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, street food, merch και DJ sets

Αίθριο

Σάββατο 16.09, Κυριακή 17.09 > 15:00 - 23:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Σάββατο 16.09 > 19:00 - 20:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Κυριακή 17.09 > 19:00 - 20:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Die Nasty Pop Up Event

Live DJ set & merch

Αίθριο

Παρασκευή 22.09 > 12:00 - 22:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Μεσονύχτια θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Παρασκευή 22.09 > 23:00 - 00:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Σάββατο 23.09 > 19:00 - 20:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Reverb Festival

DJ set με σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική

Αίθριο

Κυριακή 24.09 > 19:00 - 23:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Κυριακή 24.09 > 19:00 - 20:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Straycare Market

Market με χειροποίητες δημιουργίες για τη στήριξη των αδέσποτων ζώων

Αίθριο

Παρασκευή 29.09, Σάββατο 30.09, Κυριακή 01.10 > 11:00 - 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Μεσονύχτια θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Παρασκευή 29.09 > 23:00 - 00:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Επόμενη στάση: Κυψέλη

Θεατρική διαδρομή σε ενήλικο κοινό για την ιστορία της Κυψέλης

Σάββατο 30.09 > 19:00 - 20:20

Εισιτήρια: 5 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Μποστάνι

Αγορά με φρέσκα και βιολογικά προϊόντα μικρών παραγωγών

Αίθριο

Κάθε Τετάρτη > 14:30 - 19:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα.

Αστική Μέλισσα

Αποτελείται από μια κοινότητα ανθρώπων και μελισσών που θέλουν να φέρουν τους ανθρώπους κοντά στη φύση της πόλης τους και να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της αστικής χλωρίδας. Παράλληλα, παράγει μοναδικές ποικιλίες βιώσιμου μελιού από διάφορες γωνιές της πόλης.

Πηλός

Εργαστήριο κεραμικής με κεραμικά, κυρίως οικιακής χρήσης, σε πρωτότυπα σχέδια. Παράλληλα, σχεδιάζει δημιουργικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας μια αισθητηριακή εμπειρία για το κοινό.

illustradays · 365

Το μοναδικό φεστιβάλ εικονογράφησης της Ελλάδας, ετοιμάζει έναν χώρο που θα ακολουθεί το όραμά του για την υποστήριξη και ανάδειξη των καλλιτεχνών, την πολιτιστική εκπαίδευση και τη συμπερίληψη.

Carrots

Το Carrots χρησιμοποιεί την τεχνική του zero waste και δημιουργεί ρούχα από το 0, φιλικά προς το περιβάλλον.

Amigurumi

Το Amigurumi είναι εργαστήριο κατασκευής παιδικών παιχνιδιών, με χειροποίητα πλεκτά κουκλάκια για τους μικρούς μας φίλους.

Modistra Hopemade

Το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών είναι εταιρία που κύριο στόχο έχει την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε καταστήματα κράτησης. Το εργαστήριο ραπτικής έχει ως στόχο να αξιοποιηθεί ο νεκρός χρόνος της φυλακής και οι γυναίκες να μάθουν να εργάζονται υπεύθυνα και να συνεργάζονται.

Pop Up κατάστημα

Cherchez la femme

Market με γυναικεία προϊόντα

Pop Up 1 & Pop Up 2

28.09 - 04.10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αιτήματα μίσθωσης χώρου, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο [email protected]

Γενικό ωράριο Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης:

Δευτέρα έως Σάββατο: 08:00 - 21.00

Κυριακή: Ανοιχτά μόνο όταν υπάρχει εκδήλωση στον χώρο