Εθνική γυναικών Ισπανίας: Απολύθηκε ο προπονητής - Γυναίκα η νέα προπονήτρια, πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας

Οι παίκτριες κατηγορούν εδώ και καιρό, τον Χόρχε Βίλντα για ξεπερασμένες προπονητικές μεθόδους και χειριστική συμπεριφορά. Η απόλυσή του δεν είναι λοιπόν, συνέπεια μόνο των αντιδράσεων που έχει δημιουργήσει η «υπόθεση Ρουμπιάλες» όταν τον χειροκρότησε μετά το μη συναινετικό φιλί που έδωσε πριν από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια της απονομής του Μουντιάλ

Ο Χόρχε Βίλντα, ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Ισπανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο τον προηγούμενο μήνα, απολύθηκε την Τρίτη από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας (RFEF), μετά από μήνες παραπόνων από παίκτριες που τον κατηγορούσαν για χειριστική συμπεριφορά και ξεπερασμένες προπονητικές μεθόδους.

H απόλυση του προπονητή έρχεται ως «μοιραία» σύμπτωση μετά τον σάλο που έχει προκαλέσει η υπόθεση του ένθερμου υποστηρικτή του, Λουίς Ρουμπιάλες μετά το φιλί που έδωσε στα χείλη της Ισπανίδας επιθετικού Τζένι Ερμόσο κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής μεταλλίων στο Stadium Australia μετά την νίκη της Ισπανίας επί της Αγγλίας. Η Ερμόσο λέει ότι το φιλί δεν ήταν συναινετικό, κάτι που ο Ρουμπιάλες αρνείται. Κάπως έτσι επανέρχεται για μία ακόμη φορά ο σεξισμός στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Βίλντα απολύθηκε επίσης από τον ρόλο του ως αθλητικός διευθυντής της ομάδας γυναικών της Ισπανίας. Η απόφαση ελήφθη από τον εκτελούντα χρέη προέδρου της RFEF Πέντρο Ρότσα. Ήταν εκείνος ουσιαστικά, που γνωστοποίησε την απόφαση για την απόλυση του Βίλντα από τη θέση του προπονητή που είχε αναλάβει από το 2015.

Σε ανακοίνωση της RFEF αναφέρεται: «Η Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, σε ένα από τα πρώτα μέτρα ανανέωσης που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Πέδρο Ρότσα, αποφάσισε να απαλλαγεί από τις υπηρεσίες του Χόρχε Βίλντα ως αθλητικού διευθυντή και εθνικού προπονητή γυναικών.

Η RFEF εκτιμά το έργο του στην ηγεσία της εθνικής ομάδας και στα καθήκοντά του ως επικεφαλής του αθλητισμού για τις γυναικείες ομάδες, καθώς και τις επιτυχίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του με κορυφαία την πρόσφατη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτιμούμε την άψογη προσωπική και αθλητική του συμπεριφορά, αποτελώντας βασικό κομμάτι στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης θητείας του, ο Βίλντα υπήρξε υποστηρικτής των αξιών του σεβασμού και του αθλητικού πνεύματος στο ποδόσφαιρο».

Ο Βίλντα πέρα λοιπόν από το ότι χρεώνεται τις σχέσεις του με τον Λουίς Ρουμπιάλες, τον οποίο χειροκρότησε στην τελευταία ομιλία του, αν και λίγες ώρες αργότερα τάχθηκε εναντίον του, απομακρύνεται από τη θέση από την οποία εφάρμοζε ανεπαρκείς προπονητικές μεθόδους στην ομάδα των γυναικών που ζητούσε αντίστοιχες συνθήκες με αυτές της ανδρικής.

Οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες παίκτριες κόπηκαν από την ομάδα, παρόλο που κάποια αιτήματά τους ικανοποιήθηκαν. Η Δανάε Μπορόνατ, μια αθλητική παρουσιάστρια που πήρε συνεντεύξεις από τις κορυφαίες παίκτριες της Ισπανίας για το βιβλίο της "Don’t Call Them Girls, Call Them Footballers", δήλωσε ότι οι παίκτριες κατηγόρησαν τον Βίλδα για πατρονάρισμα, όπως για παράδειγμα ότι έδινε οδηγίες για το τι να λένε στις συνεντεύξεις.

