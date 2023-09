Μάρτιν Σκορσέζε: Γιατί έγραψε από την αρχή το σενάριο της νέας του ταινίας;

Ο Σκορσέζε αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους προχώρησε, μαζί με τους συνεργάτες του, σε εκτεταμένες αλλαγές πάνω στο αρχικό σενάριο της επικείμενης, νέας ταινίας του "Killers of the Flower Moon"

Ο Martin Scorsese είναι το πρόσωπο στο νέο εξώφυλλο του περιοδικού Time ενόψει της κυκλοφορίας του «Killers of the Flower Moon». Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο σπουδαίος σκηνοθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις εκτεταμένες αλλαγές που έγιναν στο αρχικό σενάριο της επικείμενης, νέας ταινίας του.

Το φιλμ βασίζεται στο μη μυθοπλαστικό βιβλίο του David Grann, «Killers of the Flower Moon: An American Crime and the Birth of the FBI», σχετικά με την έρευνα, από το FBI, μιας σειράς δολοφονιών που συνέβησαν, στο Έθνος Osage, τη δεκαετία του 1920. Αρχικά, ο Scorsese και ο συν-σεναριογράφος Eric Roth εστίασαν την κινηματογραφική τους μεταφορά γύρω από αυτή την αφήγηση, με τον Leonardo DiCaprio να υποδύεται τον επικεφαλής ερευνητή του FBI, Τομ Γουάιτ.

«Από ένα σημείο και μετά, συνειδητοποίησα ότι έκανα μια ταινία για τους λευκούς», δήλωσε ο Scorsese στο Time, «Που σημαίνει την προσέγγισα από έξω προς τα μέσα, κάτι που με προβλημάτισε». Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.