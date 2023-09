30η Art Athina: Οι μυστικοί και άγνωστοι χώροι του Ζαππείου που ανοίγουν για πρώτη φορά

Η ανανεωμένη Art Athina 2023 ανοίγει σήμερα τις πύλες της με πολλές εκπλήξεις και χώρους που ανοίγουν για πρώτη φορά στο κοινό

Με διαφορετική δομή, νέο επιτελείο και εντελώς ανανεωμένη, η Art Athina 2023 ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30α της γενέθλια. Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 14 έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ζάππειον Μέγαρο και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στο επίκεντρο της φετινής ξεχωριστής διοργάνωσης βρίσκονται η ευρύτερη συνεργασία ενός συνόλου νέων δυναμικών επιμελητών και συγχρόνως ο διάλογος των αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι, το Ζάππειο Μέγαρο να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης και ώσμωσης για τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι εικαστικοί δημιουργοί είτε εκπροσωπούνται από τις εγχώριες γκαλερί, είτε από εκείνες που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Βρετανία, την Ελβετία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Η αθηναϊκή φουάρ, η οποία είναι και μία από τις παλαιότερες στην Ευρώπη, διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης. Και στη φετινή επετειακή έκδοσή της θα φιλοξενήσει συνολικά 67 χώρους τέχνης από την Ελλάδα και εννέα χώρες του εξωτερικού. Περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων, πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, αφιερώματα, συζητήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις

Ο πίσω κήπος του Ζαππείου, ο οποίος παραμένει τις περισσότερες φορές αθέατος, ανοίγει για πρώτη φορά στην, 30η κατά σειρά, Art Athina. Μαζί με τον πίσω κήπο, ένας ακόμα χώρος που, αν και μέχρι σήμερα ήταν κλειστός, ανοίγει για τους επισκέπτες της μεγαλύτερης ετήσιας εικαστικής διοργάνωσης, είναι η αίθουσα συνεδριάσεων με τα δωμάτια μεταφραστών με συνολική επιφάνεια 393 τετραγωνικά μέτρα.

Και οι δύο χώροι φιλοξενούν κάποιες από τις 12 performances που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Art Athina την οποία και φέτος διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης τις προγραμματισμένες μέρες της δράσης.

Ειδικότερα, η αίθουσα συνεδριάσεων με τα δωμάτια μεταφραστών στις 16/9, (ώρα 19:30) φιλοξενεί τη δράση της Λένας Αθανασοπούλου, Ένας «τόπος» για να ακουμπήσω τη σκέψη μου (2023) σε συνεργασία με τη Zina Athanassiadou Gallery, με τους θεατές να βρίσκονται μεταξύ των 120 τραπεζιών συνεδριάσεων αλλά και με πρόσβαση στους διαφορετικούς θαλάμους.

Για την Art Athina 2023 ανοίγει επίσης για πρώτη φορά ο αθέατος τις περισσότερες φορές πίσω κήπος του Ζαππείου.

Οι θεατές καλούνται να περάσουν πίσω από τους θάμνους όπου ανάμεσα στα δέντρα αποκαλύπτεται ένα υπερυψωμένο πλαίσιο

Εκεί παρουσιάζει ο Ανδρέας Ράγκναρ Κασάπης την Κυριακή 17/9 (ώρα 19:30) την περφόρμανς One Filter Time (Third attempt) (2023) όπου ενεργοποιεί ετεροχρονισμένα, ηχητικά μοτίβα που παράγονται αναλογικά από δυο δίσκους βινυλίου. Τα ηχητικά σινιάλα δίνουν την αφορμή για την εναλλαγή προβολής φωτογραφικών σλάιντς πάνω στους εξωτερικούς τοίχους του Ζαππείου.

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2023:

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, ALIBI GALLERY, ALKINOIS, Allouche Benias Gallery, alma gallery,ARGO GALLERY, Art Appel Gallery, Art Zone 42 Gallery, ARTFORUM Gallery, Artshot – Sophia Gaitani, Arusha Gallery /Scotland, ASTROLAVOS art galleries, Athens Art Gallery, Batagianni Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, CITRONNE Gallery, Claas Reiss / London, UK, Crux Galerie, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, ELENI KORONEOU GALLERY, Enari Gallery / The Netherlands, ENIA GALLERY, EPsilon Art Gallery, Ewa Opalka Gallery / Razem Pamoja Foundation / Poland, Fabienne Levy / Switzerland, FRANCOISE HEITSCH / Germany, Gallery “7, Gallery ArtPrisma, Gallery Ersi, Gallery LTECGallery/MAMA CONTEMPORARY /Cyprus, Genesis gallery, GRAMMA EPSILON GALLERΥ, IAGA Contemporary Art / Romania, igni, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kappatos Gallery, KORAI PROJECT SPACE, Lola Nikolaou Gallery,Mare studio, Marginalia Gallery /Cyprus, Michael Janssen Berlin / Germany, Mihalarias Art, MISC, NIL GALLERY / France, Nitra Gallery, One Minute Space, pal project / France, PAPATZIKOU GALLERY, Peritechnon Karteris, Rebecca Camhi gallery, Rodeo, ROMA GALLERY, Sealed Earth Gallery, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Space52, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery / Cyprus, Thermia Project, Wilhelmina’s/Hydra, Luxembourg, XIPPAS / France, Switzerland, Uruguay, zina athanassiadou gallery

Την ανανεωμένη ομάδα της Art Athina 2023 αποτελούν οι Αντώνης Κούρκουλος– γενικός συντονιστής, Μαρίνα Φωκίδη – σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης, Ολυμπία Τζώρτζη– επιμελήτρια των Projects, Δανάη Γιαννόγλου – επιμελήτρια των Talks, Πάνος Γιαννικόπουλος – επιμελητής της ενότητας Performance και Άκης Κόκκινος – επιμελητής για την ενότητα Video.

Την οπτική ταυτότητα της επετειακής Art Athina 2023 και τον κατάλογο της, υπογράφει για έβδομη χρονιά η πολυβραβευμένη ομάδα του g design studio.

Η αθηναϊκή φουάρ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση είναι σε διαδικασία ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021-2027

Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου (μόνο με προσκλήσεις)

Γενική είσοδος: Παρασκευή 15 – Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 12.00 – 21.00

