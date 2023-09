Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να δοκιμάσει εμφυτεύματα εγκεφάλου σε (παράλυτους) ανθρώπους, παρότι όλα τα πειραματόζωα πέθαναν στις δοκιμές

Η εταιρία του Έλον Μασκ ψάχνει ενδιαφερόμενους για να δοκιμάσει τα εμφυτεύματα εγκεφάλου της, και αυτά δεν είναι και τόσο καλά νέα

Πέρα από την Tesla, το (πρώην) Twitter και την Space X, ο Έλον Μάσκ έχει μια ακόμη πολύ διάσημη εταιρεία τεχνολογίας. Πρόκειται για την Neuralink, η οποία συγκεκριμένα ασχολείται με τον τομέα της νευροτεχνολογίας και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει εμφυτεύματα εγκεφάλου. Στην ουσία πρόκειται για μικροτσίπ εγκεφάλου, τα οποία θα μπορούσαν προσφέρουν δεκάδες ακόμη δυνατότητες, ειδικά σε άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια εγκεφαλική παράλυση.



Αφού δημιούργησαν τα εμφυτεύματα, ακολούθησαν αρκετά πειράματα σε μαϊμούδες. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά, αφού όλα τα πειραματόζωα κατέληξαν. Παρά το γεγονός αυτό όμως, η Neuralink θέλησε να συνεχίσει τις δοκιμές και σε ανθρώπους, και συγκεκριμένα σε ανθρώπους με παράλυση.



Ζήτησε την έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και παρά τις αρχικές ανησυχίες και αντιρρήσεις, ο οργανισμός έδωσε έγκριση για τη διεξαγωγή της πρώτης κλινικής μελέτης της με τη συμμετοχή ανθρώπων.

The first human patient will soon receive a Neuralink device. This ultimately has the potential to restore full body movement.



In the long term, Neuralink hopes to play a role in AI risk civilizational risk reduction by improving human to AI (and human to human) bandwidth by… https://t.co/DzqoYI27Ng September 20, 2023

Το εμφύτευμα για τον εγκέφαλο που έχει ετοιμάσει η εταιρία του Musk, στοχεύει να βοηθήσει ασθενείς με σοβαρή παράλυση να ανακτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν και να ελέγχουν εξωτερικές τεχνολογίες. Η συσκευή αποτελείται από ένα τσιπ μεγέθους όσο ένα κέρμα που εισάγεται στο κρανίο και από μερικά λεπτά καλώδια που διασυνδέονται με τον εγκέφαλο. Η Neuralink ισχυρίζεται ότι μπορεί να καταγράφει και να διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα, αλλά για να εμφυτευτεί χρειάζεται ένα επεμβατικό χειρουργείο, αφού τα καλώδια εισάγονται απευθείας στον εγκεφαλικό ιστό, όπου ανιχνεύουν τα νευρικά σήματα.



Στόχος της Prime μελέτης είναι οι άνθρωποι με το chip να μπορούν ασύρματα να κουνήσουν τον κέρσορα ενός υπολογιστή και να πληκτρολογήσουν, απλά και μόνο με τη σκέψη τους.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!



If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.… — Neuralink (@neuralink) September 19, 2023

Η επίσημη ανακοίνωση της Neuralink:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε λάβει έγκριση από την ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης και το πρώτο νοσοκομειακό μας κέντρο για να ξεκινήσουμε την διαδικασία επιλογής για την πρώτη μας κλινική δοκιμή σε ανθρώπους. Η Μελέτη PRIME (συντομογραφία για Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) - μια πρωτοποριακή ερευνητική δοκιμή ιατρικής συσκευής για την πλήρως εμφυτεύσιμη, ασύρματη διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) - έχει ως στόχο να αξιολογήσει την ασφάλεια του εμφυτεύματός μας (N1) και του χειρουργικού ρομπότ (R1) και να αξιολογήσει την αρχική λειτουργικότητα του BCI μας για να μπορέσουν τα άτομα με παράλυση να ελέγχουν εξωτερικές συσκευές με τις σκέψεις τους.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, το ρομπότ R1 θα χρησιμοποιηθεί για τη χειρουργική τοποθέτηση των εξαιρετικά λεπτών και εύκαμπτων νημάτων του εμφυτεύματος N1 σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση κίνησης. Μόλις τοποθετηθεί, το εμφύτευμα N1 είναι αισθητικά αόρατο και θα καταγράφει και θα μεταδίδει ασύρματα τα εγκεφαλικά σήματα σε μια εφαρμογή που αποκωδικοποιεί την πρόθεση κίνησης. Ο αρχικός στόχος του BCI μας είναι να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ελέγχουν έναν κέρσορα υπολογιστή ή ένα πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους.

Η μελέτη PRIME διεξάγεται στο πλαίσιο της εξαίρεσης για ερευνητικές συσκευές (IDE) που χορηγήθηκε από την FDA τον Μάιο του 2023 και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να δημιουργήσουμε μια γενικευμένη διεπαφή εγκεφάλου για την αποκατάσταση της αυτονομίας σε άτομα με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Όσοι έχουν τετραπληγία λόγω τραυματισμού του αυχενικού νωτιαίου μυελού ή αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS) μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις»