Πέθανε η Νταϊάν Φάινσταϊν - Υπήρξε πρωτοπόρο και το γηραιότερο μέλος της Γερουσίας της Καλιφόρνιας

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η γερουσιαστής Νταϊάν Φάινσταϊν, μια ιστορική προσωπικότητα του Δημοκρατικού Κόμματος και της πολιτικής ζωής των ΗΠΑ.

«Η γερουσιαστής Φάινσταϊν δυστυχώς πέθανε χθες το βράδυ στο σπίτι της στην Ουάσινγκτον», ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι συνεργάτες της. Η Νταϊάν Φάινσταϊν ήταν μία το γηραιότερο μέλος της Γερουσίας των ΗΠΑ. Διετέλεσε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο προτού εκλεγεί μέλος της Γερουσίας της Καλιφόρνιας, μια θέση που διατήρησε επί 30 χρόνια, έγραψε ιστορία ως μια μαχητική πολιτικός και ένας σημαντικός πυλώνας της Γερουσίας.

Τους τελευταίους μήνες δεχόταν επικρίσεις από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, αφού δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε την επιδείνωση των νοητικών της ικανοτήτων. Η γερουσιαστής ψήφισε για τελευταία φορά στο σώμα την Πέμπτη το πρωί. Να σημειωθεί πως τον Φεβρουάριο είχε ανακοινώσει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια στις εκλογές του 2024.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που είχε συνεργαστεί μαζί της στη Γερουσία, απέτισε φόρο τιμής σε μια «αγαπημένη φίλη». «Συχνά η μοναδική γυναίκα στο τιμόνι», υπογράμμισε ο Μπάιντεν. Η Φάινσταϊν αποτέλεσε «πρότυπο για τόσους πολλούς Αμερικανούς». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε κυρίως τις μάχες που έδωσε η γερουσιαστής «για την προστασία του περιβάλλοντος και των ατομικών ελευθεριών».

Η Νταϊάν Φάινσταϊν ήταν μέλος τόσο της Γερουσίας όσο και της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων του σώματος. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ πρόκειται να ανακοινώσει το όνομα του προσώπου που θα αντικαταστήσει τη Φάινσταϊν στη Γερουσία μέχρι το τέλος της θητείας της, τον Ιανουάριο του 2025. Ήδη έχει δεσμευθεί ότι θα πρόκειται για μια μαύρη γυναίκα.

Senator Dianne Feinstein was a pioneering American.



Serving in the Senate together for more than 15 years, I had a front row seat to what Dianne was able to accomplish.



Dianne was tough, sharp, always prepared, and never pulled a punch, but she was also a kind and loyal friend,… pic.twitter.com/I2zQvOkDud