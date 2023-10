Οι U2 εγκαινίασαν τη Σφαίρα: Το $2.3 δισ. project στο Λας Βέγκας, δείχνει την ασύλληπτη νέα εποχή των συναυλιών

Η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη μουσική σκηνή στον κόσμο, ένα συγκλονιστικό live - το μέλλον είναι ήδη εδώ

Η Σφαίρα του Λας Βέγκας εγκαινιάστηκε και συνέβησαν τρία πράγματα: Πρώτον, ο κόσμος είδε το πιο τεχνολογικά εξελιγμένο αξιοθέατο στον πλανήτη. Δεύτερον, ήρθε η νέα εποχή των live shows, πράγμα που απέδειξε η συγκλονιστική συναυλία των U2. Και τρίτον, το Λας Βέγκας αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο, καθώς η Σφαίρα είναι από μόνη της ένας λόγος να επισκεφθείς την πόλη.

Για τους U2, τα παραπάνω εγκαίνια είχαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, βέβαια. Ήταν η ευκαιρία τους να κάνουν ένα reboot μετά από χρόνια και να αποδείξουν όχι απλώς ότι εξακολουθούν να το ‘χουν, αλλά ότι μπορούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.

Τι είναι η Σφαίρα; Ένας γιγάντιος χώρος μουσικής και ψυχαγωγίας αλλά το κύριο χαρακτηριστικό που αποτελείται από περίπου 1,2 εκατομμύρια λυχνίες LED. Κάθε «κουτί» περιέχει 48 μεμονωμένες διόδους LED, με κάθε δίοδο να μπορεί να εμφανίζει 256 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα. Ίσως οι U2 να μην περίμεναν ποτέ να παίξουν σε ένα τέτοιο μέρος.

Η συναυλία τους ήταν απίστευτη. Ο ήχος ήταν πεντακάθαρος και 18.600 άτομα άκουσαν την εμβληματική, πια, μπάντα, βλέποντας εικόνες σε ανάλυση 16Κ. Κανείς δεν το περίμενε, όταν μπήκε στο venue. Με τις οθόνες του σβηστές, μοιάζει με ένα τεράστιο σινεμά – τελικά, είναι πολλά περισσότερα.

Οι εικόνες μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κι η νέα εποχή στην τεχνολογία, στα lives, σε όλα, φαίνεται πως είναι εδώ.



