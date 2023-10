Νόμπελ Φυσικής 2023: Απονεμήθηκε στους Πιέρ Αγκοστίνι, Φέρενκ Κράους και Αν Λ'Ουιγιέ

Στους Πιέρ Αγκοστίνι, Φέρενκ Κράους και Αν Λ'Ουιγιέ απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής 2023

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημιών απένειμε το Νόμπελ Φυσικής 2023 στους Πιέρ Αγκοστίνι, Φέρενκ Κράους και Αν Λ'Ουιγιέ, για «πειραματικές μεθόδους που παράγουν παλμούς φωτός διάρκειας ενός δευτερολέπτου για τη μελέτη της δυναμικής των ηλεκτρονίων στην ύλη».

Στη σχετική της ανακοίνωση, η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία αναφέρει πως «τα περιάματα των βραβευθέντων, παρήγαγαν παλμούς φωτός τόσο μικρής διάρκειας που μετριούνται σε αττοδευτερόλεπτα, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι παλμοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή εικόνων των διεργασιών στο εσωτερικό των ατόμων και των μορίων».

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv