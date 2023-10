Οι κοριοί είναι παντού - από τρένα και ξενοδοχεία, μέχρι την Εβδομάδα Μόδας

Το Παρίσι γέμισε κοριούς, 10 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρωτεύουσα της Γαλλίας δίνει (σχεδόν κυριολεκτική) μάχη με έντομα.

Τα μικροσκοπικά αυτά παράσιτα εμφανίστηκαν πρώτα σε ξενοδοχεία και παραθεριστικά θέρετρα ο καλοκαίρι. Έπειτα, τα είδαν σε σινεμά, πιο πρόσφατα, κόσμος τα παρατηρεί να περιπλανιούνται ανέμελα ανάμεσα στις θέσεις του μετρό και, πρόσφατα, ήταν guest στην Εβδομάδα Μόδας.

Τρομοκρατημένοι επιβάτες τρένων ανεβάζουν βίντεο των κοριών στα social media, προειδοποιώντας για την κατάσταση. Κάποιος ενημέρωσε τους followers του πως, όταν συνειδητοποίησαν την παρουσία των εντόμων, επικράτησε πανικός, καθώς δεν μπορούσαν να κατέβουν μέχρι να έφταναν στην επόμενη στάση.

Ο αντιδήμαρχος της πόλης, Εμανουέλ Γρεγκουάρ, είπε στους πολίτες – ανάμεσά τους και πάμπλουτοι, διάσημοι καλεσμένοι στην Εβδομάδα Μόδας – πως «κανείς δεν είναι ασφαλής». Και πώς να είναι ασφαλείς, όταν λέγεται ότι οι κοριοί πήγαν μέχρι και στο αεροδρόμιο; Κάποιοι πήγαν και στο Μαρόκο.

Οι λιμενικές αρχές της χώρας βρήκαν κοριούς σε ένα ferry που έφτασε από τη Μαρσέιγ. Ήταν η πρώτη φορά που εθεάθησαν αυτά τα έντομα, οπότε οι επιβάτες του πλοίου χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι να απολυμανθεί πλήρως το πλοιάριο, για να κατέβουν.

A tip for all the girlies leaving Paris today, when you get home put all your clothes including what you wear on the plane immediately in black bags and put them in the freezer for 4 days. Nobody wants to be the bitch that brought the bedbugs back from Paris!