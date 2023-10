Το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στον Γιον Φόσσε

Η απονομή στο Νορβηγό συγγραφέα έγινε «για τα καινοτόμα θεατρικά και πεζογραφικά του έργα που δίνουν φωνή στα ανείπωτα»

Ο Νορβηγός συγγραφέας, Γιον Φόσε, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023. Η απονομή έγινε «για τα καινοτόμα θεατρικά και πεζογραφικά του έργα που δίνουν φωνή στα ανείπωτα».

This year’s literature laureate Jon Fosse writes novels heavily pared down to a style that has come to be known as ‘Fosse minimalism’.



This can be seen in his second novel ‘Stengd gitar’ (1985), when Fosse presents us with a harrowing variation on one of his major themes, the… pic.twitter.com/5v1fQ6C6CJ