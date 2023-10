Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.400 οι νεκροί - Γυναίκες και παιδιά, τα περισσότερα θύματα

Στους 2.445 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ στο δυτικό Αφγανιστάν αλλά και από τους μετασεισμούς που ακολούθησαν

Στους 2.445 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ στο δυτικό Αφγανιστάν, που έγινε το Σάββατο καθώς και των μετασεισμών που ακολούθησαν. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 40 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Χεράτ ενώ εκφράζονται διαρκώς φόβοι ότι ο δραματικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί.

Οι εικόνες που καταγράφονται στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό είναι, το λιγότερο, δραματικές, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν διαρκώς για να βρουν επιζώντες. Ο Τζάναν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν, ανέφερε ότι ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν αυξήθηκε σε 2.445. Ο ίδιος αρχικά είχε κάνει λόγο για 9.240 τραυματίες από τους σεισμούς, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε την πρώτη εκτίμηση, μιλώντας για πάνω από 2.000 τραυματίες.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν διευκρίνισε ότι λόγω του σεισμού στο Αφγανιστάν και των 8 μετασεισμών, 1.320 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Οι εικόνες έδειχναν τεράστιους σωρούς από συντρίμμια και μπάζα μετά την κατάρρευση κτιρίων. Πλήθη επιζώντων είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους αναζητώντας ασφάλεια.

Οι αρχές των Ταλιμπάν αναφέρουν πως πρόκειται για το πιο πολύνεκρο χτύπημα του Εγκέλαδου στη χώρα. Ο Ντάνις, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας της Χεράτ, δήλωσε ότι πάνω από 200 νεκροί είχαν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, τονίζοντας πως οι περισσότεροι ήταν γυναίκες και παιδιά.

Μια κάτοικος, η Νασίμα, δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν πανικό στην Χεράτ. «Οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους, είμαστε όλοι στους δρόμους», έγραψε σε μήνυμά της. Παράλληλα, φωτογραφίες που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν κλίνες να έχουν τοποθετηθεί έξω από το βασικό νοσοκομείο της Χεράτ. Άλλες εικόνες δείχνουν να έχουν υποστεί ζημιές οι μεσαιωνικοί μιναρέδες της Χεράτ. Πρόκειται για την πολιτιστική πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την οποία εγκατέλειψαν πολλοί κάτοικοι μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών.

🚨🇦🇫🏳️ ~ Afghanistan Earthquake update.



Details released by the Herat Disaster Management directorate:



🔴 Total deaths: 2445



🔴 Injured: 2440



🔴 Houses/Buildings Destroyed: 1983



🔴 20 villages affected in Zindajan district.



Taliban Premier Mullah Hasan orders release of… pic.twitter.com/1IEsruAAQI