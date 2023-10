Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα και η Χαμάς απειλεί με αντίποινα – Τουλάχιστον 1.600 οι νεκροί

Συνεχίζονται οι αιματηρές συγκρούσεις στο Ισραήλ, ενώ η Γάζα δέχεται σφοδρές πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις

Οι αιματηρές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς συνεχίζονται για τέταρτη μέρα και ήδη η παγκόσμια κοινότητα εκφράζει έντονους φόβους για γενίκευση της σύρραξης και ανεξέλεγκτες βιαιοπραγίες εκατέρωθεν, άνευ προηγουμένου, στην περιοχή. «Ο αριθμός των νεκρών του πολέμου ανήλθε σε σχεδόν 1.600 και για τις δύο πλευρές», αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Guardian.

BIG BREAKING NEWS - Al Jazeera reports that several of its journalists have been killed in Israeli airstrikes in Gaza.



Israel completely demolishes Al Watan Tower, the hub of Al Jazeera & other Pro Palestine Media in Gaza🔥🔥

Netanyahu said "What Israel will do in coming days… pic.twitter.com/sTbT7Jxu5P