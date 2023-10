Ινδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αναγνωρίζει τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών

Απογοητευτική απόφαση για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ινδία, με τον ανώτατο δικαστή να βάζει φρένο στη νομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών

Παρόλο που η πολυπόθητη απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο θα έκανε την Ινδία την 35η χώρα στον κόσμο που νομιμοποιεί την ένωση ομοφύλων, μόλις αποφάνθηκε σχετικά με την αναγνώριση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της χώρας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας συγκεκριμένα αρνήθηκε να νομιμοποιήσει τον γάμο ομοφύλων, λέγοντας ότι δεν έχει την εξουσία να το κάνει. Αντίθετα, το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησης να συστήσει μια επιτροπή που θα εξετάσει τη χορήγηση κοινωνικών και νομικών δικαιωμάτων σε ομόφυλα ζευγάρια.

Ο ανώτατος δικαστής Νταναντζάγια Γιέσβαντ Τσαντρασούντ δήλωσε ότι «η ομοφυλοφιλία ή το queerness δεν είναι ούτε κάτι που αφορά μόνο τους αστούς ή μόνο την ελίτ». Ο δικαστής συνέχισε τις παρατηρήσεις του: «Η επιλογή συντρόφου ζωής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιλογής της πορείας της ζωής του ατόμου. Ορισμένοι μπορεί να το θεωρούν ως την πιο σημαντική απόφαση της ζωής τους. Το δικαίωμα αυτό ανάγεται στη ρίζα του δικαιώματος στη ζωή και την ελευθερία σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ινδίας. Το δικαίωμα σύναψης μιας ένωσης περιλαμβάνει το δικαίωμα επιλογής συντρόφου και το δικαίωμα αναγνώρισης της ένωσης αυτής. Η μη αναγνώριση τέτοιων ενώσεων θα οδηγήσει σε διακρίσεις εις βάρος των queer ζευγαριών», συνέχισε ο δικαστής.

«Μπορεί να μην είμαστε μοναδικοί στην ικανότητά μας να νιώθουμε αγάπη, αλλά είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους», πρόσθεσε αναφέροντας ακόμα πως οι σχέσεις αυτές μπορεί να έχουν πολλές μορφές και «το δικαίωμα στις στενές σχέσεις πρέπει να είναι απεριόριστο».

