Η Πτώση του Οίκου των Άσερ: Η νέα σειρά τρόμου που κάνει το Netflix να ανατριχιάσει

Η Πτώση του Οίκου των Άσερ έφτασε στο Netflix και σου χαρίζει κύματα ανατριχίλας

Εδώ και σχεδόν έναν μήνα, που είχε ανακοινωθεί η κυκλοφορία της νέας σειράς του Netflix, Η Πτώση του Οίκου των Άσερ (και για να το πούμε και με τον αρχικό τίτλο του The Fall of the House of Usher), όλοι εμείς οι φανατικοί των πιο gloomy παραγωγών, μετρούσαμε αντίστροφα τις μέρες για να την παρακολουθήσουμε.

Ήδη από το τρέιλερ και σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι είναι παραγωγή των δημιουργών του Haunting of the Hill House, ο πήχης είχε τεθεί αρκετά ψηλά και μπορούμε να πούμε πως, εν τέλει, το αποτέλεσμα δεν μας απογοήτευσε. Μυστικά, κρυφές συμφωνίες, μυστηριώδεις θάνατοι και μία αυτοκρατορία που σιγά-σιγά γκρεμίζεται, συνθέτουν την ιστορία που θα μας απασχολήσει στην εν λόγω σειρά. Πάμε, όμως, να δούμε τα πράγματα από την αρχή.

