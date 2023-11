Σεισμός στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 157 νεκροί και 170 τραυματίες

«Υπάρχουν ορισμένα χωριά όπου εκτιμάται ότι το 90% των σπιτιών έχει καταρρεύσει», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ.

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Παρασκευή την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς αρκετά κτίρια στην περιοχή κατέρρευσαν ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στο Νέο Δελχί της γειτονικής Ινδίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23.47 (τοπική ώρα, 20.02 ώρα Ελλάδας) χθες με μέγεθος 6,4 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 5,7 βαθμούς, αναθεωρώντας το από τους 6,2 βαθμούς που είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

Sobbing relatives of victims from Nepal's worst earthquake in eight years cremated their loved ones as rescuers looked for people who could still be trapped in the rubble of collapsed buildings https://t.co/oJ1jZtXOBi pic.twitter.com/RErruxXe27

Αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την ορεινή περιοχή κοντά στο επίκεντρο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων, δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, όπου επίσης έγινε αισθητή η δόνηση. Η περιοχή έχει πληθυσμό 190.000 κατοίκων με χωριά να είναι διασκορπισμένα σε απομακρυσμένους λόφους.

«Ο αριθμός των τραυματιών θα μπορούσε να είναι εκατοντάδες και οι θάνατοι μπορεί να επίσης να αυξηθούν», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Χαρίς Τσάντρα Σάρμα, αξιωματούχος της περιοχής Τζάτζαρκοτ. «Πολλά σπίτια έχουν καταρρεύσει, πολλά άλλα έχουν ρωγμές. Χιλιάδες κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στο κρύο, στο ύπαιθρο, διότι φοβούνταν πολύ να μπουν στα σπίτια τους λόγω των μετασεισμών», δήλωσε ο ίδιος. «Ούτε εγώ ο ίδιος δεν έχω καταφέρει να μπω».

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης πρέπει να καθαρίσουν τους δρόμους που έχουν κλείσει λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό προκειμένου να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Ναμαράτζ Μπαταράι.

Survivors of the 5.6 magnitude earthquake in Nepal that killed over 150 people were forced to spend the night outside after it damaged nearly all the houses in the worst-affected areas. pic.twitter.com/e9tscMJwDY