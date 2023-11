Άχεντ Ταμίμι: Συνελήφθη το σύμβολο του παλαιστινιακού- Για «υποκίνηση σε τρομοκρατία»

Η Άχεντ Ταμίμι είχε γίνει γνωστή από την ηλικία των 14 όταν είχε αντισταθεί στη σύλληψη του αδελφού της

Συνελήφθη, από τον στρατό του Ισραήλ, η 22χρονη Παλαιστίνια ακτιβίστρια Άχεντ Ταμίμι κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

The IOF arrests yet again released prisoner Ahed Tamimi as part of its continuous intimidation and subjugation attempts. pic.twitter.com/kLerYqUA1q