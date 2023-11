Ισλανδία: Πόσο πιθανή είναι μία ηφαιστειακή έκρηξη - Τι θα συμβεί

Μέχρι στιγμής, η περιοχή του Γκρίνταβικ έχει εκκενωθεί - Γίνεται λόγος για σεισμικές δονήσεις, ρωγμές στους δρόμους και καταστροφή κτηρίων

Αυτήν τη στιγμή, η Ισλανδία βρίσκεται και επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι έχουν οδηγία να εκκενώσουν τη μικρή παράκτια πόλη του Γκρίνταβικ, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για επικείμενη ηφαιστειακή έκρηξη στα νοτιοδυτικά της περιοχής.

Οι επιστήμονες που μελετούν την κατάσταση, έχουν παρατηρήσει μεταβολές στο έδαφος που, σύμφωνα με το CNN, θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι «το μάγμα κινείται πιο κοντά στην επιφάνεια» της γης.

Πριν από μία ώρα, ο Independent τόνισε ότι κάτοικοι του Γκρίνταβικ αναφέρουν διαρκείς σεισμικές δονήσεις στην πόλη τους. Ο καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, Τορβάλντουρ Τόρνταρσον, είπε πως, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, είναι μειωμένος ο κίνδυνος έκρηξης στην περιοχή γύρω από την πόλη.

Οι ντόπιοι, από την πλευρά τους, λένε πως όταν έφυγαν από τα σπίτια τους νωρίς το πρωί της Κυριακής, σειόταν η γη, σχηματίζονταν ρωγμές στους δρόμους και καταστρέφονταν τα θεμέλια κτηρίων. «Δεν μπορούσες να σταθείς, οπότε ήταν αδύνατο να κοιμηθούμε», δήλωσε ο Χανς Βέρα, ο οποίος ζει στην Ισλανδία από το 1999. «Δεν έχουν σοκαριστεί μόνο οι κάτοικοι του Γκρίνταβικ, αλλά όλη η χώρα».

Παρακάτω, θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που όντως εκραγεί ηφαίστειο. Πώς θα επηρεάσει τη χώρα, η έκταση της οποίας δεν ξεπερνά τα 103.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τι προβλέπεται για τους ανθρώπους της;



Τι θα συμβεί σε περίπτωση έκρηξης;

Σύμφωνα με το ισλανδικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι 360 χιλιάδες κάτοικοι της χώρας «αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς καταστάσεις, τουλάχιστον μετά την έκρηξη στο Βέστμανεγιαρ». Αναφερόταν σε μία έκρηξη του 1973, για την οποία δεν υπήρχε καμία ένδειξη και οδήγησε στην καταστροφή 400 σπιτιών.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, ο ποταμός μάγματος μήκους 15 χιλιομέτρων που ρέει κάτω από τη χερσόνησο, από το βορειοδυτικό τμήμα του Γκρίνταβικ έως τον Ατλαντικό Ωκεανό, είναι ακόμη ενεργός, απειλώντας την κοινότητα Γκρίνταβικ που έχει εκκενωθεί, πια.

