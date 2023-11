Gucci: Στάση εργασίας στον διάσημο Ιταλικό οίκο - Για πρώτη φορά στην ιστορία του

Oι εργαζόμενοι στο τμήμα του design αντιδρούν, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της διεύθυνσης

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο διάσημος Ιταλικός οίκος Gucci, βρίσκεται αντιμέτωπος με κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν φέρει τα πάνω-κάτω. Συγκεκριμένα το τμήμα design στην Ιταλία, (περίπου 40 εργαζόμενοι) προχώρησαν σε στάση εργασίας και διαδήλωσαν για την απόφαση να μεταφερθεί το τμήμα από τη Ρώμη στο Μιλάνο.

