Πυροβολισμοί στην Πράγα: Toυλάχιστον 15 νεκροί - Ο μακελάρης είχε δολοφονήσει νωρίτερα τον πατέρα του

Ανάμεσα στους νεκρούς της Πράγας και ο 24χρονος δράστης

Ένας 24χρονος φοιτητής σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο πανεπιστήμιο της Πράγας και τραυμάτισε άλλα 24 άτομα. Σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκε και το νεκρό σώμα του 24χρονου μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου όπου άνοιξε πυρ.



Το «άψυχο σώμα» του ένοπλου βρέθηκε στο πανεπιστήμιο, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο οποίος επιβεβαίωσε επίσης ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν στην επίθεση. Πρόσθεσε ότι πιστεύεται ότι ο δράστης εμπνεύστηκε από παρόμοιες σφαγές που έγιναν στο εξωτερικό. Οι πυροβολισμοί δεν συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιτ Ρακούσαν, ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών.

#BREAKING: Mass shooter of #Prague is identified as David Koza. He used what appears to be a designated marksman rifle to kill three civilians & cause injuries among 20 others. He positioned himself over Charles University building. He committed suicide after killing people. pic.twitter.com/mt2MKrSBAG