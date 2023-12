Oscars 2024: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες 10 shortlists – Σε 3 κατηγορίες το Poor Things

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες υποψηφιότητες που κατάφεραν να φτάσουν στις βραχείες λίστες των φετινών Όσκαρ

Πάνω στην ώρα για τα Χριστούγεννα, η Ακαδημία έκανε το καλύτερο δώρο σε μια σειρά από ταινίες, οι οποίες έχουν την τιμή να συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες λίστες με τις υποψήφιες ταινίες για τα Όσκαρ 2024.

Οι ετήσιες βραχείες λίστες για τις κατηγορίες Διεθνής ταινία μεγάλου μήκους, Ντοκιμαντέρ, Ήχος, Πρωτότυπη μουσική, Πρωτότυπο τραγούδι, Μακιγιάζ και χτένισμα, Οπτικά εφέ, Μικρού μήκους ταινία ζωντανής δράσης, Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ και Μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων αποκαλύφθηκαν, ένα μήνα πριν ανακοινωθούν οι πλήρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Τα αναμενόμενα φαβορί για τα φετινά Όσκαρ, όπως το “Killers of the Flower Moon”, το “Barbie”, το “Poor Things” και το “Maestro”βρέθηκαν σε διάφορες κατηγορίες. Η “Barbie” ηγήθηκε με πέντε υποψηφιότητες στη βραχεία λίστα, το “Killers of the Flower Moon” είχε τέσσερις, ενώ τα “The Color Purple”, “Oppenheimer” και “Poor Things” απέσπασαν από τρεις υποψηφιότητες.

