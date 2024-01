«F*ck you, Klaus Schwab»: Το viral βίντεο από το Νταβός είναι, τελικά, fake

Αν και εξαιρετικό, το βίντεο είναι ψεύτικο και ο Ντέιμον Ιμάνι δεν μίλησε ποτέ στο Νταβός

Αν έχεις μπει στο X ή το TikTok, σίγουρα έχεις δει το βίντεο. Δείχνει τον Ντέιμον Ιμάνι να προσβάλλει τον Κλάους Σβαμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ενώ στη λεζάντα γράφει πως «νέος συμμετέχων κάνει το αδιανόητο».

Πατάς play και απορείς με το θάρρος και το θράσος του, μπορεί να σκεφτείς ότι καλά τα είπε. Υπάρχει και δεύτερο βίντεο που, με μαυρισμένο μάτι πια, ζητά συγγνώμη.

BREAKING: New WEF participant does the unthinkable at 2024 Davos Meeting. pic.twitter.com/2ZCKvG734y