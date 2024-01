Μία ακόμη μέρα, μία ακόμη βουλεύτρια θύμα σεξισμού: Τηλεοπτικός σταθμός μεγάλωσε το στήθος της με photoshop

Θα μας πεις, τι πιο σύνηθες να συμβεί;

Η Τζόρτζι Πάρσελ είναι βουλεύτρια από την Αυστραλία. Είναι, επίσης, 31 ετών, με υπέροχα τατουάζ. Τι σχέση έχουν αυτά μς την πολιτική της καριέρα, θα αναρωτιέσαι δικαίως. Καμία, είναι η απάντηση. Όπως και το μέγεθος του στήθους της είναι άσχετο. Όπως και τα ρούχα της.

Ένα κανάλι αποφάσισε να πάρει μία φωτογραφία της, να την επεξεργαστεί και φουσκώσει το στήθος της, να μετατρέψει το φόρεμά της σε crop top και μπλούζα, και να σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς θα πείραζε την εικόνα ενός άντρα, σε αντίστοιχη περίπτωση. Θα του άνοιγε το πουκάμισο, άραγε; Ή θα έκοβε το παντελόνι του και θα το έκανε σορτς; Τίποτα από τα δύο, είναι η απάντηση. Το πολύ-πολύ να του έκανε λεύκανση στα δόντια.

Το Nine News, όπως λέγεται το κανάλι, μάλλον δεν περίμενε να ασχοληθεί η βουλεύτρια, ή και κανείς άλλος. Φυσικά και δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν είμαστε στα 90s. Σε ανάρτησή της, εκείνη έθιξε το ζήτημα και, μιλώντας στον Guardian, έκανε λόγο για τη «χειρότερη μέρα» της καριέρα της στην πολιτική, καθώς όχι μόνο έπεσε θύμα μιντιακού σεξισμού, αλλά η κυβέρνηση της χώρας αρνήθηκε και να απαγορεύσει το κυνήγι πάπιας.

«Υπέμεινα πολλά χθες. Όμως το να κάνουν photoshop στο ρούχο και στο σώμα μου, δεν ήταν κάτι που περίμενα», έγραψε στο Χ. «Να σημειωθεί ότι μεγάλωσαν το στήθος κι έκαναν πιο αποκαλυπτικό το ντύσιμο».

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc