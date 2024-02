Coldplay: Kανονικά θα πραγματοποιηθεί η συναυλία τους - Ανοίγει την άνοιξη το ΟΑΚΑ

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του πρωθυπουργού

Οι εργασίες στο ΟΑΚΑ προχωρούν εντατικά προκειμένου να είναι όλα έτοιμα μέχρι την άνοιξη και συγκεκριμένα μέχρι τις ημερομηνίες 8 και 9 Ιουνίου, όπου θα φτάσουν στην χώρα μας οι Coldplay για τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους.



«Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything's not lost… When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους. Καλή Κυριακή και ευχαριστώ για τον χρόνο σας!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα σημείο της μακροσκελής του ανάρτησης.