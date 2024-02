Διεθνή ΜΜΕ: «Η Ελλάδα, η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί» τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών μετά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή

Θέμα στα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ αποτελεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια στη Βουλή, επικεντρώνοντας στο γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται η πρώτη ορθόδοξη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση.

«Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χριστιανική ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου», είναι ο τίτλος της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

«Σε μια σπάνια επίδειξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης, 176 βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου την Πέμπτη. Άλλοι 76 απέρριψαν τη μεταρρύθμιση, ενώ δύο απείχαν από την ψηφοφορία και 46 δεν ήταν παρόντες», σχολιάζει το βρετανικό έντυπο.

Greece has legalized same-sex marriage, becoming the first Orthodox Christian country to do so. pic.twitter.com/O0yeSxnnJ8