«Είμαι βιαστής όπως όλοι εδώ μέσα»: Ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχθηκε την ενοχή του

Νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, για 10 χρόνια. Καλούσε άγνωστους άντρες στο σπίτι τους στο Μαζάν να ασελγήσουν στο κορμί της, βιντεοσκοπώντας κάθε στιγμή. Η Ζιζέλ Πελικό έγινε θύμα βιασμού τουλάχιστον 92 φορές.

Το τέρας, με το όνομα Ντομινίκ Πελικό, δεν αρνήθηκε τίποτα στο δικαστήριο. «Όταν έβλεπα τη σύζυγό μου να ικανοποιεί τους άνδρες, ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος», είχε πει σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών media. Σήμερα, ομολόγησε την ενοχή του για τον μαζικό βιασμό της συζύγου του. «Αποδέχομαι τις κατηγορίες στο σύνολό τους» δήλωσε. «Είμαι βιαστής όπως όλοι οι άλλοι σε αυτήν την αίθουσα».

Ο Ντομινίκ Πελικό είχε προγραμματιστεί για να καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. «Είμαι ένοχος, προσεύχομαι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου να δεχτούν τη συγγνώμη μου. Μετανιώνω για ό,τι έκανα. Ζητάω την συγχώρεσή σας, αν και είναι ασυγχώρητο», είπε στην ακρόαση.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ήταν τρελός για τη Ζιζέλ. «Είχε γίνει αυτή που αντικατέστησε τα πάντα. Την αγαπούσα πάρα πολύ, όπως εξακολουθώ να την αγαπώ. Την αγάπησα καλά για 40 χρόνια και άσχημα για 10. Κατέστρεψα τα πάντα, έχασα τα πάντα. Δεν έπρεπε ποτέ να το κάνω». Ο δικαστής προσπάθησε κατά τη διάρκεια της ακρόασης να τον πιέσει για τα υποτιθέμενα παιδικά του τραύματα που «επανεμφανίστηκαν μόνο στην ηλικία των 60 ετών». «Δούλευα πολύ, πάρα πολύ. Όταν σταμάτησα, ήμουν εντελώς αδρανής και είχα την ατυχία να κοιτάξω στο διαδίκτυο», συνέχισε ο Πελικό, περιγράφοντας τις τερατώδεις πράξεις του.

Ο Ντομινίκ Πελικό κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι νάρκωσε την κόρη του και τη φωτογράφιζε με τα εσώρουχα χωρίς να το γνωρίζει, μαζί με τις δύο κουνιάδες της. «Προσπαθείς να αντιμετωπίσεις αυτά που έχεις περάσει. Γίνεσαι διεστραμμένος όταν συναντάς κάποιον που σου δίνει ευκαιρίες. Τότε είναι που γίνεσαι διεστραμμένος», συνέχισε.

Ερωτηθείς πώς αισθάνθηκε που «μάζεψε δεκάδες αγνώστους», να βιάσουν τη γυναίκα του, ο Πελικό απάντησε: «Δεν μάζεψα κανέναν, ήρθαν και με πήραν οι ίδιοι. Με ρώτησαν και είπα ναι. Συμφώνησα και ήρθαν. Δεν έβαλα χειροπέδες σε κανέναν να έρθει στο σπίτι μου», υποστήριξε λέγοντας πως δεν χειραγώγησε κανέναν. «Εμπιστεύτηκα αυτούς τους άνδρες γιατί ήξεραν γιατί έρχονταν».

Η Ζιζέλ Πελικό μοιραζόταν τη ζωή της για χρόνια με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε. «Δεν ξέρω εάν θα τα ξαναβρώ ποτέ με τον εαυτό μου», τόνισε στο δικαστήριο της γαλλικής πόλης Αβινιόν, πριν μερικές ημέρες. Η ανάγκη της να προστατέψει άλλες γυναίκες την οδήγησε στην απόφαση η δίκη να διεξαχθεί δημοσίως. «Είναι δύσκολο να ακούω από το στόμα του κ. Πελικό αυτά που μόλις είπε. Επί 50 χρόνια ζούσα με έναν άνδρα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να διαπράξει αυτές τις πράξεις. Έχει επίγνωση των πράξεων βιασμού του, αλλά ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν αμφέβαλα για αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε η Ζιζέλ Πελικό στο δικαστήριο.

Το Παρίσι και κάθε άκρη σε αυτόν τον πλανήτη «βράζουν» τη στιγμή που διεξάγεται η δίκη του Ντομινίκ Πελικό. Το περασμένο Σάββατο, εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας για να συμπαρασταθούν στη γυναίκα-σύμβολο, Ζιζέλ Πελικό. Τουλάχιστον 30 εκκλήσεις για συγκεντρώσεις έχουν γίνει από φεμινιστικές οργανώσεις.

Hundreds gather in France in support of Giselle Pelicot and all rape victims https://t.co/NdIwdQ9jaM pic.twitter.com/bbzeI6AXIX