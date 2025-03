Υπόθεση Πελικό: Η Καρολίν Νταριάν υποστηρίζει πως ο πατέρας της τη νάρκωσε και τη βίασε, αλλά η μητέρα της, Ζιζέλ Πελικό, δεν την πιστεύει

H Καρολίν Νταριάν δήλωσε ότι πιστεύει πως είχε ναρκωθεί και είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα της σε διάστημα που μπορεί να εκτείνεται σε 10 χρόνια

«Ξέρω ότι με νάρκωσε και με κακοποίησε ο πατέρας μου, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω», υποστηρίζει η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολίν Νταριάν. Η ίδια, της οποίας ο πατέρας είναι το «Τέρας της Αβινιόν», Ντομινίκ Πελικό, κατέθεσε νομική καταγγελία εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι τη νάρκωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά, μήνες μετά την καταδίκη του για όσα έκανε στη Ζιζέλ.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, η Καρολίν Νταριάν δήλωσε ότι πιστεύει πως είχε ναρκωθεί και είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα της σε διάστημα που μπορεί να εκτείνεται σε 10 χρόνια, από το 2010 έως το 2020, όταν βρισκόταν στην τρίτη δεκαετία της ζωής της. Ανέφερε ότι υπέβαλε νομική καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση στον εισαγγελέα «ως μήνυμα προς όλα τα θύματα» ότι «δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε».

Στο νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «So That We May Remember», η Καρολίν υποστηρίζει ότι νιώθει απογοητευμένη από τη μητέρα της, επειδή δεν πίστεψε ποτέ ότι βιάστηκε από τον πατέρα της. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Πελικό αρνήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά ή βίασε την κόρη του. Η Νταριάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP): «Ναι, το αρνήθηκε, αλλά επίσης είπε ψέματα πολλές φορές και έδωσε διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας κατά τη διάρκεια των δυόμισι ετών της έρευνας».

Η Zιζέλ ίσως δεν είναι το πρώτο θύμα του Ντομινίκ Πελικό

Στους New York Times, διαβάσαμε πριν καιρό ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς υποψιάζονται πως η Ζιζέλ δεν ήταν το πρώτο θύμα του Ντομινίκ Πελικό. Όσο αυτό το τέρας βρισκόταν στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του, η αστυνομία τον συνέδεσε μέσω DNA με την απόπειρα βιασμού μιας 19χρονης γυναίκας στο Παρίσι, το 1999. Επίσης, ερευνάται για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης γυναίκας το 1991, αλλά μέχρι στιγμής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Τον Δεκέμβριο ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, και μετά καλούσε δεκάδες άντρες στο σπίτι τους για να τη βιάσουν. Όλα αυτά γινόντουσαν μεταξύ 2011 και 2020. «Κύριε Πελικό είστε ένοχος για τον επιβαρυμένο βιασμό της Ζιζέλ Πελικό», είχε δηλώσει τότε ο πρόεδρος του ποινικού δικαστηρίου της Αβινιόν, Ροζέρ Αρατά. Στο μεταξύ, κατηγορίες για βιασμό κατά συρροή απαγγέλθηκαν και στους 51 κατηγορούμενους ενώ για έναν εξ αυτών, τον Νικολά Φρανσουά, απαγγέλθηκε επιπρόσθετα η κατηγορία απεικόνισης παιδικής κακοποίησης.